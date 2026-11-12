'Con nghiện' lộ diện
Chiều 10-11, trong quá trình TTKS địa bàn, Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP tỉnh Quảng Trị) kiểm tra hành chính nhà ở của Trần Lê Nguyễn (trú xã Triệu Cơ), phát hiện 1 túi ni-lông chứa 6 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Qua đấu tranh, Nguyễn khai nhận số viên nén trên là ma túy mua về để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Lê Nguyễn về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/con-nghien-lo-dien-post360894.html