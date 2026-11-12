'Con nghiện' lộ diện

Hôm nay (12/11), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng 10 bị cáo trong vụ án liên quan đến các các sai phạm trong việc chuyển nhượng, cấp phép và khai thác khoáng sản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.