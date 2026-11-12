Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác 1389 tại tỉnh Quảng Trị

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác 1389.

Đoàn công tác triển khai kế hoạch kiểm tra.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; phát hiện, tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác thanh tra, điều tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống buôn lậu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý vi phạm hành chính.

Kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác 1389 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.092 vụ với 1.122 đối tượng; giải quyết 87 nguồn tin, trong đó khởi tố 77 vụ án với 104 đối tượng.

Trong đó, năm 2025: 43 vụ với 54 đối tượng.

Đến tháng 10-2026: 33 vụ với 49 đối tượng. Cụ thể: Tội phạm về ma túy 57 vụ với 72 đối tượng; tàng trữ trái phép vật liệu nổ 8 vụ với 10 đối tượng; xuất, nhập cảnh trái phép 9 vụ với 19 đối tượng; buôn lậu 2 vụ với 2 đối tượng.

Kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác 1389 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý và chuyển Công an 11 vụ với 10 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật khác; phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng truy nã. Qua công tác xử lý vi phạm hành chính, đã phát hiện, chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 1 vụ với 2 đối tượng về hành vi cản trở hoạt động của phương tiện điện tử. Quá trình thực hiện, chưa phát hiện trường hợp oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm dẫn đến khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Các đơn vị đã tiếp 817 lượt công dân với 817 người; xử lý, giải quyết 7 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2025 đối với 419/419 đồng chí; thực hiện chuyển đổi 21/29 trường hợp theo Thông tư số 80/2021/TT-BQP...

Đoàn công tác kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác 1389 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đoàn kiểm tra đã kết luận kiểm tra. Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Lê Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 1389 của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Đồng chí ghi nhận: Trong kỳ kiểm tra, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ tư lệnh BĐBP và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị liên quan đến công tác 1389; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính và các quy định về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, kịp thời ban hành hệ thống văn bản, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo, quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch trên các mặt công tác; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả cao.

Đại tá Lê Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thay mặt đoàn kiểm tra kết luận nội dung kiểm tra.

Đồng chí nhấn mạnh: Xuất phát từ tình hình thực tiễn của khu vực và các nước có chung đường biên giới, vùng biển, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm, tội phạm dự báo sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 92/CT-BQP ngày 4-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài biên giới; phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong công tác nắm tình hình; dự báo chính xác, chủ động xây dựng nguồn, xác lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn được giao quản lý.