Cán bộ thuế nếu có sai gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người nộp thuế

Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ Hai, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn về những vấn đề “nóng” liên quan đến nghĩa vụ thuế, hoàn thuế và tình trạng người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Nhà nước chậm nộp có phải trả lãi cho doanh nghiệo không?

Theo đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TPHCM), hiện nay, doanh nghiệp chậm nộp thuế thì bị phạt 0,03%/ngày. Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định là trường hợp Nhà nước chậm nộp thì phải trả lãi 0,03%/ngày cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế năm 2025 không còn quy định này. “Để đảm bảo công bằng, bình đẳng và nâng cao trách nhiệm công vụ của người thực thi công vụ, xin Bộ trưởng cho biết nguyên tắc về việc Nhà nước chậm hoàn thì có trả lãi bằng mức mà doanh nghiệp chậm nộp hay không?”-Đại biểu Trần Anh Tuấn chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

“Theo cá nhân tôi, cần thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng: lỗi của ai người đó chịu”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời. Bộ trưởng cho rằng, nếu người dân có đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà cơ quan thuế, cụ thể là cán bộ thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý, thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm, kể cả bồi thường vật chất cho người nộp thuế.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay thủ tục hoàn thuế đối với “luồng xanh” đang cố gắng giải quyết trong 7 ngày. Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn sau, cơ quan thuế cũng đang phối hợp chặt chẽ.

Điều quan trọng, theo Bộ trưởng, hồ sơ của người nộp thuế đã gửi online 100%, nhưng việc kiểm tra đối chiếu hóa đơn vẫn cần thời gian và tiềm ẩn rủi ro ở nhóm doanh nghiệp có vấn đề trong chấp hành pháp luật.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề này”, Bộ trưởng cũng khẳng định lại nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật: Lỗi của ai người đấy chịu, lỗi của Nhà nước, lỗi của cán bộ thuế thì cán bộ thuế phải chịu trách nhiệm.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TPHCM) tham gia chất vấn

Hơn 8.000 công dân bị lợi dụng hồ sơ để phát hành hóa đơn, trốn thuế

Tham gia chất vấn, đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn ĐBQH TPHCM) đề cập đến tình trạng hiện nay có hàng ngàn trường hợp công dân hết sức bức xúc khi bị người khác lợi dụng hồ sơ để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, phát hành hóa đơn và trốn thuế.

“Hậu quả là người dân bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền tự do cư trú, việc làm và danh dự cá nhân”, đại biểu Dương Minh Tuấn phát biểu.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm, giải pháp và lộ trình của Bộ Tài chính để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tránh gây oan sai kéo dài cho người dân.

Bộ trưởng Ngô Minh Tuấn cho biết, qua kiểm tra, rà soát, hiện nay người dân bị lợi dụng hồ sơ giả để lập doanh nghiệp còn khoảng 8.000 trường hợp.

Đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn ĐBQH TPHCM)

“Tất cả các doanh nghiệp này đều thành lập cách đây 20 năm, khi công nghệ thông tin chưa phát triển và sự kết nối giữa cơ quan thuế với cơ quan công an chưa được triển khai”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Theo Bộ trưởng, đến nay, khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm dữ liệu quốc gia “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất dùng chung, tình trạng lợi dụng hồ sơ của người dân để làm đăng ký kinh doanh giả là không còn nữa.

Thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ và thanh lọc các công ty này.

Bộ trường cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình, tránh bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp luật.

Người dân phải đi giải trình vì lỗi không phải của mình

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) thì cho biết, cử tri phản ánh, thời gian qua tình trạng sai lệch thông tin do các cơ quan cập nhật không đồng thời như cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh… dẫn đến nghẽn khớp nối dữ liệu, người dân bị treo hoặc khóa mã số thuế tự động, không thể kê khai nộp thuế hoặc thực hiện giao dịch điện tử, phải chịu trách nhiệm đi giải trình, chịu chi phí tuân thủ trong trường hợp lỗi không thuộc về mình. Khi chính sách đi trước nhưng hạ tầng công nghệ chưa theo kịp, cơ chế kết nối chia sẻ, cập nhật thông tin chưa đồng bộ, dẫn đến vướng mắc ở khâu thực hiện, đẩy một phần khó và vướng cho người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên chất vấn

Thứ hai, cũng cùng liên quan đến thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thời gian qua giải quyết kéo dài, ảnh hưởng đến xuất cảnh của một số chủ doanh nghiệp, đại biểu Thanh Thuý đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ cho doanh nghiệp khi việc cấm xuất cảnh chỉ do vướng mắc về hồ sơ thủ tục.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận, trong quá trình chuyển đổi, có phát sinh một số người dân và doanh nghiệp nhận được thông báo sai. “Chúng tôi cũng đã có kiểm tra và những thông tin được cho là sai, trong đó 99% là đúng, 1% là quên.

Trong quá trình chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi đang quyết liệt rà soát rất kỹ, ví dụ mã số thuế, nghĩa vụ thuế với đất phi nông nghiệp thì phải gắn kết với cơ quan tài nguyên môi trường, về thông tin của từng thửa đất, đặc biệt việc sáp nhập lại xã, phường, thị trấn, tách nhập tỉnh, phải chuẩn hoá mã số, định vị từng thửa đất để diện tích, mục đích, cập nhật cùng với cơ quan nông nghiệp môi trường.

Trong thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu đa chiều, kết hợp với dữ liệu của các cơ quan, đặc biệt dữ liệu trên VNeID để kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ thủ tục của cơ quan thuế, khai thác trên cơ sở dữ liệu của cơ quan công an để làm sao đơn giản nhất, chính xác nhất hồ sơ thủ tục liên quan đến thuế của người dân và doanh nghiệp”-Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cam kết.