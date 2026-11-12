Những nhóm công chức tư pháp phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

12 nhóm lĩnh vực thuộc diện chuyển đổi

Theo Thông tư số 28/2025/TT-BTP ngày 26/12/2025 của Bộ Tư pháp, danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự và những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại chính quyền địa phương.

Đối tượng áp dụng là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức làm việc tại các vị trí thuộc danh mục phải chuyển đổi theo quy định.

Tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, danh mục gồm 9 nhóm lĩnh vực: tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng; tài chính, quản lý ngân sách, tài sản và dự án đầu tư xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giáo dục, đào tạo; ngoại giao; thi hành án dân sự; quốc tịch, nuôi con nuôi; luật sư; đăng ký biện pháp bảo đảm.

Các vị trí cụ thể thuộc diện chuyển đổi gắn với những công việc có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ như thẩm định nhân sự, tổ chức tuyển dụng, quản lý biên chế; phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công, đấu thầu; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hoạt động quản lý chuyên ngành khác.

Ảnh minh họa: Nguồn: CCHC Hà Nội.

Đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương, có 3 nhóm công việc phải định kỳ chuyển đổi, gồm:

Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi: Các vị trí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong những lĩnh vực này.

Công chứng, luật sư, đấu giá tài sản và các hoạt động bổ trợ tư pháp: Bao gồm trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên.

Thừa phát lại: Các vị trí thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại và hoạt động của Văn phòng thừa phát lại.

Như vậy, danh mục được chia thành 9 nhóm lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và 3 nhóm lĩnh vực tư pháp tại địa phương. Không phải mọi công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan tư pháp đều thuộc diện chuyển đổi, mà phải căn cứ vào vị trí công tác cụ thể được liệt kê trong phụ lục Thông tư.

Thời hạn chuyển đổi từ 2 đến 5 năm

Thông tư 28/2025/TT-BTP quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi riêng đối với từng lĩnh vực công tác, dao động từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm.

Riêng các vị trí thuộc 3 nhóm lĩnh vực tư pháp tại chính quyền địa phương nêu trên có thời hạn chuyển đổi là đủ 5 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi là thời điểm công chức, viên chức được phân công làm việc tại vị trí đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, với những người đã được phân công đảm nhiệm vị trí thuộc danh mục chuyển đổi trước ngày Thông tư có hiệu lực, cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi và tính nối tiếp thời gian giữ vị trí cũ để xác định thời điểm chuyển đổi. Quy định này nhằm tránh việc tính lại thời hạn từ đầu khi văn bản mới được áp dụng.

Thông tư 28/2025/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 8/2/2026, thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BTP trước đó.

Những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi trong năm 2026

Bên cạnh quy định chung về danh mục và thời hạn chuyển đổi, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-BTP ngày 26/3/2026 về Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2026.

Theo kế hoạch này, việc chuyển đổi nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tạo điều kiện để công chức, viên chức được rèn luyện, tiếp cận nhiều lĩnh vực công tác, nâng cao năng lực thực tiễn và được bố trí phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Kế hoạch cũng xác định những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, gồm:

Công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang biệt phái; Công chức, viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác; Người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Bộ Tư pháp yêu cầu việc chuyển đổi phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức.

Việc chuyển đổi có thể được thực hiện giữa các bộ phận, lĩnh vực hoặc địa bàn công tác trong nội bộ đơn vị; trường hợp cần thiết có thể thực hiện giữa các đơn vị thuộc Bộ theo thẩm quyền.

Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đối với những vị trí có nguy cơ phát sinh rủi ro trong thực thi công vụ. Việc triển khai cần căn cứ đúng danh mục, thời hạn và đối tượng áp dụng, không đồng nhất với việc luân chuyển hoặc điều động cán bộ theo các quy định khác.