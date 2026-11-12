Khởi tố 10 đối tượng mang hung khí tấn công người khác

Theo kết quả điều tra, vào tối ngày 6/6/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm 10 đối tượng tụ tập, mang theo hung khí đi tìm nhóm 4 người có liên quan.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi hai nhóm gặp nhau tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên, một người trong nhóm 4 người bị tấn công bằng hung khí.

Theo kết luận giám định, hành vi của các đối tượng gây tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại là 63%.

Khởi tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi Cố ý gây thương tích vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. (Ảnh: CAHY).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành truy tố và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vụ án có nhiều bị can là người chưa thành niên. Do đó, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, chú trọng hướng dẫn cách ứng xử trên mạng xã hội. Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc bị đe dọa, các em cần trao đổi với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.