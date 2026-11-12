Trả giá sau gần 10 năm gây án nghiêm trọng

Ngày 12-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Vương Quốc Bình (SN 1990, ở phường Song Liễu, TP Bắc Ninh) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này tổng mức án 13 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Quá trình xét xử cho thấy, Vương Quốc Bình là người làm thuê cho Phan Đức Vượng (SN 1992, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) tại cửa hàng cho thuê ô tô, xe máy.

Vương Quốc Bình tại phiên toà.

Tối 22-12-2016, Vượng cùng 2 người bạn khác đến quán Karaoke Phú Gia tại xã Phúc Thọ để đòi tiền rót bia cho bạn gái của bạn. Tại đây, nhóm của Vượng gặp anh Nguyễn Quang Cảnh (SN 1989, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội) và nhiều người khác vừa từ quán Karaoke Sunny gần đó đi ra.

Lời qua tiếng lại về chuyện nợ nần, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Nhóm của Vượng sau đó xông vào đánh anh Cảnh. Quá trình đánh anh Cảnh, Vượng bị anh Nguyễn Văn Lữ (SN 1988, ở xã Phúc Thọ, người trong nhóm anh Cảnh) vật xuống đất. Bị đánh, Vượng vùng dậy gọi điện cho Bình, bảo đến đánh nhóm anh Cảnh.

Kết thúc cuộc gọi, Bình thông báo cho Phạm Minh Tùng (SN 1993, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) và bảo Tùng đi cùng. Sau đó, Bình chở Tùng về nhà Vượng lấy 2 dao quắm hàn tuýp sắt. Lấy đồ xong, cả hai chở nhau đến gặp Vượng.

Gặp nhau, Vượng bảo Bình đưa cho mình 1 con dao quắm, còn Bình cầm 1 con. Sau đó, Vượng điều khiển xe đi phía trước, Tùng chở Bình đi theo phía sau đi đến quán Karaoke Sunny.

Tại đây, Vượng chỉ tay vào anh Cảnh và bảo Tùng: “Mày đánh cho anh thằng cởi trần”. Nói xong, Vượng cầm dao xông vào chém anh Lữ nhiều nhát, trúng vào vùng trọng yếu. Bị chém trọng thương, anh Lữ lảo đảo đi vào trước quán Karaoke Sunny rồi gục ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, Tùng cũng xông vào đánh anh Cảnh ngã xuống đất. Vượng chém anh Lữ xong quay sang thì thấy anh Cảnh nằm dưới đất nên vung dao chém 1 nhát vào người anh này nhưng nạn nhân đỡ được. Thay vì dừng lại, Vượng lại vung dao chém tiếp trúng vùng đùi phải anh Cảnh.

Gây án xong, các đối tượng vứt hung khí tại hiện trường rồi nhanh chóng bỏ trốn. Anh Nguyễn Văn Lữ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Anh Nguyễn Quang Cảnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 105 kịp thời nên may mắn không tử vong nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Vượng và các đối tượng bị bắt sau đó, trừ Bình. Tuy nhiên, sau gần10 năm gây án rồi bỏ trốn, ngày 20-3-2026, Bình bị bắt theo quyết định truy nã. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố

Đối với Phan Quốc Vượng, tháng 2-2020, người này bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình, sau đó được cấp phúc thẩm giảm án xuống chung thân. Những đối tượng liên quan bị tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù. Trong đó, Phạm Minh Tùng bị tuyên 20 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.