Tìm thấy thi thể một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá
Ngày 12/11, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn T. (SN 1980, trú tại thôn Quảng Mỹ), người bị nước lũ cuốn mất tích trong đêm 11/11.
Trước đó, trong đêm 11/11, có 3 người dân đi đánh bắt cá tại khu vực suối Mâm, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ. Sau đó, 2 người trở về nhà an toàn, người còn lại bị nước lũ cuốn mất tích. Ngay trong đêm 11/11, lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h trưa 12/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại thôn Mỹ Thành. Hiện nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tim-thay-thi-the-mot-nguoi-dan-bi-nuoc-lu-cuon-troi-khi-di-bat-ca-post827493.html