Tìm thấy thi thể một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá

Trước đó, trong đêm 11/11, có 3 người dân đi đánh bắt cá tại khu vực suối Mâm, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ. Sau đó, 2 người trở về nhà an toàn, người còn lại bị nước lũ cuốn mất tích. Ngay trong đêm 11/11, lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h trưa 12/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại thôn Mỹ Thành. Hiện nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Lực lượng Công an và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào rạng sáng 12/11.