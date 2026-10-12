Chung sức xây dựng bản làng

Đồng lòng vì việc chung

Ở thôn Tân Đi, câu chuyện ông Hồ Lập, người có uy tín trong bản, tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất của gia đình để xây dựng điểm trường thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học và THCS A Vao vẫn được nhiều người nhắc đến.

Trước đây, 5 lớp học phải bố trí trong 3 phòng. Khi địa phương có chủ trương xây dựng điểm trường mới nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, ông Lập đã tự nguyện hiến hơn 1.000m² đất để làm mặt bằng. Dù diện tích đất này đang có cây trồng, ông vẫn sẵn lòng đóng góp với mong muốn con em trong bản được học tập trong điều kiện tốt hơn.

Trên phần đất ấy, điểm trường được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 100 học sinh. Ông Hồ Lập chia sẻ: “Đất đai là tài sản của gia đình, nhưng nếu dành một phần để xây trường, giúp con em trong bản có nơi học hành tốt hơn thì đó là việc nên làm”.

Diện mạo bản làng ở xã Tà Rụt từng bước đổi thay từ sự chung sức xây dựng quê hương của người dân - Ảnh: M.H

Cũng với suy nghĩ đó, ông Hồ Văn Bụi, người có uy tín ở thôn A Vao, đã nhiều lần tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình dân sinh. Khi địa phương triển khai xây dựng trạm y tế, ông dành khoảng 1.000m² đất ruộng, đất trồng tràm để phục vụ công trình. Với ông, có trạm y tế, bà con sẽ thuận tiện hơn trong việc khám, chữa bệnh, không phải đi xa mỗi khi đau ốm.

Khi địa phương mở tuyến đường liên thôn nối A Vao với Tân Đi 2 (cũ), ông Bụi tiếp tục tự nguyện hiến đất, không đòi hỏi bồi thường đối với đất và cây cối bị ảnh hưởng. “Bản thân tôi gương mẫu trước rồi mới vận động bà con sau. Khi bà con thấy có trạm y tế để khám chữa bệnh, có đường đi lại thuận lợi thì mọi người cũng đồng tình. Tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chính cuộc sống của mình”, ông Bụi cho biết.

Từ những người tiên phong, tinh thần vì việc chung dần lan tỏa. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, hiến cây, vận động con cháu tham gia xây dựng trường học, đường giao thông và các công trình dân sinh, góp phần thay đổi diện mạo bản làng.

Nêu gương để bà con làm theo

Tinh thần nêu gương ở Tà Rụt còn được thể hiện qua đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại thôn A Vao, Bí thư Chi bộ Hồ Thị Dắt xác định muốn vận động bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo thì bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện trước.

Thôn A Vao hiện có 394 hộ dân, trong đó 131 hộ nghèo và 51 hộ cận nghèo. Để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chăn nuôi đang trở thành một trong những hướng phát triển chủ yếu của bà con. Toàn thôn hiện có 436 con dê, 393 con bò, 114 con trâu và khoảng 2.700 con gia cầm. Chi bộ A Vao chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trong hướng dẫn người dân cải thiện điều kiện chăn nuôi, phát triển sản xuất, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Không chỉ vận động bà con, Bí thư Chi bộ Hồ Thị Dắt còn trực tiếp xây dựng mô hình kinh tế gia đình. Từ 5 con dê giống được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ năm 2023, đến nay đàn dê của gia đình chị tăng lên 45 con. Bên cạnh đó, chị nuôi thêm gà, ngan, tạo nguồn thu nhập ổn định. Từ kinh nghiệm thực tế, chị Dắt cùng các đảng viên đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất.

Chị Hồ Thị Dắt chia sẻ: “Với vai trò Bí thư chi bộ, tôi luôn xác định bản thân và gia đình phải gương mẫu, nhất là trong phát triển kinh tế. Gia đình tôi đã chủ động xây dựng các mô hình chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Trước khi tuyên truyền, vận động đảng viên và bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, bản thân mình phải nêu gương, làm trước để mọi người thấy được hiệu quả và cùng thực hiện”.

Ông Nguyễn Sĩ Huấn, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt cho biết: “Trong học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của Nhân dân. Điều đáng quý là những việc làm xuất phát từ lợi ích chung đã có sức lan tỏa, khuyến khích người dân chủ động tham gia xây dựng quê hương. Địa phương tiếp tục quan tâm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.