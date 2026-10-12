Tỷ giá USD hôm nay (12-10): Đồng USD có khả năng tiếp tục được hỗ trợ trong tuần này

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,29%, lên mức 102,23.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ triển vọng chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và những bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh có thể gặp trở ngại nếu các số liệu kinh tế mới cho thấy lạm phát hạ nhiệt hoặc triển vọng tăng trưởng của Mỹ suy yếu.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến đồng USD trong tuần này là các số liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, cùng những dữ liệu kinh tế liên quan, sẽ cung cấp thêm căn cứ để thị trường đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Ngược lại, nếu áp lực giá cả giảm rõ rệt, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách trong thời gian tới, khiến đồng bạc xanh chịu sức ép.

Bên cạnh đó, lập trường của Fed tiếp tục là nhân tố định hướng thị trường ngoại hối. Nếu các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ phát tín hiệu cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát, đồng USD có thể được hưởng lợi nhờ chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế lớn khác. Tuy nhiên, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vẫn phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và sức khỏe nền kinh tế. Những dữ liệu thấp hơn dự báo có thể khiến nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng chính sách, làm gia tăng biến động tỷ giá trong ngắn hạn.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng cần được theo dõi sát sao. Lợi suất tăng có thể củng cố sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD, đặc biệt khi nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nếu lợi suất tăng do lo ngại về thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công, tâm lý thị trường có thể trở nên thận trọng hơn đối với tài sản Mỹ. Vì vậy, hướng đi của lợi suất sẽ phụ thuộc không chỉ vào kỳ vọng chính sách tiền tệ mà còn vào đánh giá của nhà đầu tư về triển vọng tài khóa của Mỹ.

Trên thị trường quốc tế, đồng EUR và yên Nhật Bản cũng có thể tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD. Những bất ổn tài chính và chính trị tại châu Âu có thể gây sức ép lên đồng EUR, qua đó hỗ trợ đồng USD. Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ giá USD/yên. Nếu Nhật Bản phát tín hiệu tăng lãi suất hoặc giới chức nước này có động thái kiềm chế đà mất giá của đồng yên, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh so với đồng tiền này.

Ngoài ra, diễn biến giá dầu và tình hình địa chính trị có thể làm thay đổi nhu cầu nắm giữ đồng USD. Giá năng lượng tăng có nguy cơ duy trì áp lực lạm phát, trong khi bất ổn quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản có tính thanh khoản cao. Ngược lại, nếu căng thẳng hạ nhiệt và tâm lý đầu tư cải thiện, nhu cầu trú ẩn có thể suy giảm.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này có khả năng tiếp tục được hỗ trợ, nhưng khó tránh khỏi những nhịp biến động trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lạm phát cao, lợi suất trái phiếu tăng và lập trường cứng rắn của Fed sẽ tạo điều kiện cho đồng bạc xanh duy trì đà tăng. Ngược lại, những dấu hiệu hạ nhiệt của lạm phát hoặc suy yếu của kinh tế Mỹ có thể thúc đẩy hoạt động chốt lời và gây sức ép lên đồng tiền này.

Đồng USD có khả năng tiếp tục được hỗ trợ trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (12-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.629 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.398 đồng - 26.860 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.318 đồng - 30.190 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: