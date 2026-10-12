Hiệu quả mô hình “3+1” của hội cựu chiến binh các cấp

Hội Cựu chiến binh xã Điền Quang chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Điểm nổi bật của mô hình “3+1” là cách huy động nguồn lực không lớn nhưng được thực hiện thường xuyên. Theo đó, hội CCB các cấp vận động hội viên thực hành tiết kiệm với mức 3 ngày 1.000 đồng, tương đương 10.000 đồng/tháng và 120.000 đồng/năm để xây dựng quỹ cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Với phương châm “góp nhỏ thành lớn”, nguồn quỹ được hình thành từ chính sự tự nguyện, trách nhiệm của hội viên, sau đó quay trở lại phục vụ nhu cầu thiết thực của hội viên.

Ở cấp chi hội, nguồn quỹ được quản lý trực tiếp, công khai, minh bạch; hội CCB cấp xã thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra. Mục đích vay, thời hạn cho vay, mức lãi suất đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong hội viên. Cách làm này không chỉ bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích mà còn nâng cao trách nhiệm của người vay đối với tập thể.

Đến nay, quỹ hội viên cho nhau vay trong toàn tỉnh đã đạt 198,2 tỷ đồng, bình quân 943.000 đồng/hội viên. Đáng chú ý, tại nhiều hội CCB cấp xã, phường, nguồn quỹ bình quân đạt từ 2 đến 3,5 triệu đồng/hội viên. Điều ghi nhận giá trị của mô hình “3+1” không chỉ nằm ở số tiền hội viên được vay. Sau khi tiếp cận nguồn vốn, người vay còn nhận được sự đồng hành của đồng chí, đồng đội trong cùng chi hội. Hội viên có kinh nghiệm chia sẻ cách lựa chọn cây, con giống, phương pháp sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nhau tìm kiếm thị trường, kết nối đầu ra cho sản phẩm.

Nhiều đơn vị đã chủ động bổ sung quy chế hoạt động, chuyển nguồn quỹ “Ngày vì đồng đội” trước đây thành quỹ “3+1”, qua đó tạo thêm nguồn vốn cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cách làm này vừa kế thừa nguồn lực đã có, vừa tạo ra cách thức huy động vốn phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức hội. Mô hình hiện đang được triển khai hiệu quả tại hội CCB các xã Hoằng Hóa, Kim Tân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Quan Sơn và phường Nghi Sơn. Mỗi địa phương có cách tổ chức, quản lý phù hợp, công khai, dân chủ và phát huy vai trò chủ thể của hội viên. Qua đó, mô hình từng bước trở thành một trong những giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế ngay từ cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Văn Hùng: “Điều quan trọng nhất mà mô hình “3+1” mang lại không chỉ là thêm một nguồn vốn, mà còn tạo dựng được cơ chế để hội viên CCB tự giúp nhau một cách bền vững. Quan trọng hơn, đồng vốn ấy được sử dụng ngay trong cộng đồng hội viên, người có điều kiện hỗ trợ người khó khăn hơn, người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới bắt đầu. Đó chính là tinh thần đồng đội được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực trong cuộc sống”.

Từ những đồng tiền tiết kiệm nhỏ, mô hình “3+1” đang tạo nên một nguồn lực lớn, góp phần giải quyết nhu cầu vốn tại chỗ cho hội viên CCB. Nhưng rộng hơn, đây còn là cách để gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Khi mỗi hội viên cùng góp một phần nhỏ và cùng hưởng lợi từ sự phát triển chung, mô hình không chỉ giúp tạo sinh kế mà còn củng cố tổ chức hội, tăng thêm niềm tin và sự gắn bó của hội viên.