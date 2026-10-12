Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (phường Trấn Biên) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng ngày CĐS quốc gia (10-10) tại thành phố có chủ đề “CĐS thành phố Đồng Nai: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố”. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh phát triển mới của địa phương.

Xây dựng nền tảng số, kết nối dữ liệu

Thành phố tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh thông qua việc triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố, nền tảng dữ liệu dùng chung và hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội (LRIS); hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia và nền tảng VNeID…

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang cho biết: Trong quá trình quản lý, điều hành đô thị, dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, cũng như chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai tích hợp các nhóm dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm IOC thành phố. Trong đó, nhóm dữ liệu về hành chính công là nhóm dữ liệu trực tiếp, gắn với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Trung tâm IOC thành phố được kết nối với hệ thống iGate, qua đó theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Ðể đưa hoạt động CÐS đi vào thực chất, vào giữa tháng 9-2026, thành phố đã đưa vào vận hành nền tảng Quản lý thôn/ấp/khu phố (DC4.0) và ứng dụng Công dân số Ðồng Nai (Dong Nai City) để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối chính quyền với người dân.

Tính đến tháng 9-2026, hệ thống giám sát hơn 629 ngàn hồ sơ đã tiếp nhận, theo dõi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ cảnh báo sớm đối với những hồ sơ sắp đến hạn hoặc đã quá hạn tại từng xã, phường.

Đặc biệt, vào cuối tháng 8-2026, UBND thành phố đã ban hành Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai (phiên bản 1.0) và kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh thành phố Đồng Nai (phiên bản 2.0). Trong đó, Khung kiến trúc số thành phố được xây dựng nhằm xác lập một khung kiến trúc thống nhất, đồng bộ và dài hạn cho toàn bộ tiến trình phát triển chính quyền số - kinh tế số - xã hội số - đô thị thông minh trên địa bàn thành phố.

PGS.TS Phùng Thế Đông, chuyên gia kinh tế của Bộ Tài chính đề xuất: Để thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững, thành phố cần lưu ý trọng tâm chính sách cần chuyển từ đầu tư dàn trải sang các nhiệm vụ đột phá; từ hỗ trợ đầu vào sang trả theo kết quả; từ độ phủ hạ tầng sang chất lượng phục vụ sản xuất; từ tập huấn đại trà sang đào tạo theo đơn đặt hàng và từ các kho dữ liệu rời rạc sang dữ liệu có chuẩn, có chủ sở hữu, có người dùng. Trong đó, địa phương cần chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính; ưu tiên dữ liệu doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, giao thông, logistics, khu công nghiệp, lao động, nông nghiệp...

Chú trọng sản phẩm, kết quả cụ thể

Thời gian qua, việc kết nối thành công các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đưa vào vận hành mô hình Trung tâm IOC đã tạo sự đột phá trong mô hình quản trị trên địa bàn thành phố. Các dịch vụ công trực tuyến và nền tảng số hóa giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giúp tối ưu hóa thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng minh bạch, thuận lợi. Dữ liệu được các sở, ngành, đơn vị liên quan chú trọng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng hiệu quả. Qua đó trở thành nguồn lực quan trọng nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành đô thị thông minh.

Tại các cuộc họp với những sở, ngành, liên quan về CĐS, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn thường xuyên nhấn mạnh: CĐS trên địa bàn thành phố cần gắn với yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả CĐS trên địa bàn phải được đo bằng sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

CĐS đang trở thành xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình hưởng ứng ngày CĐS quốc gia (10-10) và triển khai mô hình Bình dân học vụ số và nền tảng Quản lý thôn/ấp/khu phố (DC4.0) trên địa bàn phường Trấn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Duy Tân cho biết: Đối với phường, CĐS không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, mà còn là quá trình đổi mới cách thức phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền số gần dân, sát với dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích mà công nghệ số mang lại.