Lan tỏa tinh thần phụ nữ giúp nhau làm kinh tế

Hội viên hội phụ nữ phường Thảo Nguyên thu hái chè.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Thảo Nguyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ thay đổi tư duy sản xuất, phát huy tinh thần tự lực vươn lên; duy trì các mô hình tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: Hội đã chủ động kết nối, huy động các nguồn lực từ chương trình, dự án và các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ hội viên về vốn, kiến thức, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Từ năm 2025 đến nay, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 16 lớp tập huấn, với gần 400 học viên, về trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao công nghệ mới, trợ giúp pháp lý và đào tạo nghề, giúp hội viên nâng cao kiến thức, từng bước áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều hội viên đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Tiêu biểu là Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thanh, do hội viên phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Bên cạnh phát triển vùng cây ăn quả chất lượng cao, HTX chú trọng đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản, xây dựng các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.

Hội viên phụ nữ tổ dân phố Pa Khen 3, phường Thảo Nguyên học tập kinh nghiệm trồng cây Kiwi.

Bà Lương Thị Thanh, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Quyết Thanh, chia sẻ: Với sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, giúp HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư công nghệ sấy dẻo hoa quả, chú trọng giữ hương vị tự nhiên, không sử dụng đường và chất bảo quản trong quá trình chế biến. Đến nay, HTX có 5 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt 4 sao, gồm mận, chuối, hồng, xoài sấy dẻo và 1 sản phẩm đạt 3 sao là dâu tây sấy dẻo. Bình quân mỗi năm, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động, trong đó chủ yếu là lao động nữ, với thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất, chế biến của HTX góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ và các hộ nông dân liên kết.

Cùng với hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, Hội LHPN phường Thảo Nguyên chú trọng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 8,3 tỷ đồng, với 126 lượt hộ gia đình hội viên được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố Chờ Lồng, phường Thảo Nguyên bón phân cho cây mận.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội thường xuyên phối hợp với các tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, duy trì gửi tiết kiệm và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Nhờ đó, nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Từ năm 2025 đến nay, thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của Hội, toàn phường đã có 28 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được các chi hội cơ sở giúp đỡ; trên 30 hộ gia đình phụ nữ mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Chị Hàng Thị Dua, tổ dân phố Pa Khen, chia sẻ: Gia đình tôi được vay 100 triệu đồng để đầu tư phát triển mô hình trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, tôi còn được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Có vốn và kiến thức sản xuất, gia đình chủ động đầu tư phát triển kinh tế, sử dụng vốn đúng mục đích, duy trì gửi tiết kiệm hằng tháng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tôi mong muốn tiếp tục có thêm nhiều chương trình hỗ trợ để phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Thảo Nguyên đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động nguồn lực hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gắn với thế mạnh nông nghiệp và dịch vụ của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của phường.