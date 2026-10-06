Chạy đâu cho thoát

Đối tượng Trần Thành Long bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Long đưa ra thông tin gian dối về khả năng “chạy việc” để chiếm đoạt 400 triệu đồng của bà N.T.L. Ngày 26-9-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (nay là Công an tỉnh Quảng Ngãi) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thành Long về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Long. Đến ngày 2-10, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Trần Thành Long tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).