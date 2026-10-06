Novaland (NVL) bác bỏ thông tin phá sản, kiên quyết xử lý pháp lý hành vi tung tin thất thiệt

Khẳng định duy trì hoạt động và tập trung tái cấu trúc

Thời gian gần đây, trên một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội xuất hiện các bài viết mang tính chất suy diễn, cho rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) đã rơi vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng hoạt động. Phản hồi về vấn đề này, đại diện doanh nghiệp chính thức lên tiếng bác bỏ, khẳng định những nội dung lan truyền hoàn toàn không phản ánh đúng tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty.

Ban lãnh đạo Novaland cho biết hệ thống đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc toàn diện để từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Quá trình này đã ghi nhận những kết quả cụ thể trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục nỗ lực tối đa để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

Yêu cầu gỡ bỏ tin đồn và sẵn sàng khởi kiện bồi thường

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của thông tin sai lệch, đại diện Novaland nhấn mạnh việc tiếp tục phát tán những nội dung thiếu căn cứ có thể gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng. Việc này tác động tiêu cực đến uy tín thương hiệu, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý khách hàng, người lao động cũng như toàn bộ nỗ lực ổn định bộ máy của công ty. Doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối với các sự việc phát sinh trong thời gian tới, Novaland khuyến nghị các bên liên quan cần xác minh dữ liệu qua các kênh chính thức của công ty trước khi đăng tải. Trong trường hợp các cá nhân hoặc tổ chức vẫn cố tình phát tán, duy trì thông tin sai sự thật sau khi đã được nhắc nhở, doanh nghiệp bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp pháp lý theo quy định. Các hình thức xử lý bao gồm yêu cầu cải chính, buộc gỡ bỏ thông tin, đòi bồi thường thiệt hại tài chính để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và cổ đông.