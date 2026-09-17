Mỹ nhân '50 sắc thái' lại vướng tin hẹn hò

Ngày 17/9, tờ People đưa tin nữ diễn viên Dakota Johnson và MGK đã âm thầm hẹn hò trong vài tháng. Cả hai ấn tượng với nhau sau khi cùng tham gia đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Một nguồn tin thân cận với MGK tiết lộ độc quyền với People mối quan hệ giữa hai ngôi sao đang ở giai đoạn đầu. Theo nguồn tin, Johnson và MGK gặp nhau trước đó nhưng chỉ thực sự trở nên thân thiết tại đám cưới của Swift và Kelce ở Madison Square Garden, New York, hồi tháng 7.

Ban đầu, cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Tuy nhiên, sau đó, họ dành nhiều thời gian bên nhau và dần gắn bó hơn. “Mối quan hệ của họ mới bắt đầu, nhưng hiện tại họ rất thích nhau”, nguồn tin cho biết.

Dakota Johnson và MGK tại thành phố New York vào ngày 12/9. Ảnh: Backgrid.

Nguồn tin thân cận với MGK nói thêm nam ca sĩ Emo Girl rất thích Johnson và từng nói với bạn bè rằng nữ diễn viên Madame Web “tuyệt vời”.

Dù vậy, hai người chưa chính thức xác định mối quan hệ. “Họ chưa chính thức đặt tên cho mối quan hệ. Họ chỉ đang xem việc dành thời gian bên nhau sẽ dẫn đến đâu”, nguồn tin tiết lộ.

Một nguồn tin khác cũng xác nhận hai ngôi sao đang dành thời gian bên nhau và mô tả mối quan hệ giữa họ hiện tại là “rất thoải mái”. Đại diện của Dakota Johnson và MGK chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ People.

Tin đồn tình cảm giữa Dakota Johnson và MGK xuất hiện sau khi hai người được bắt gặp đi cùng nhau tại New York hôm 12/9. Thời điểm đó, nữ diễn viên Splitsville và nam ca sĩ Bad Things được nhìn thấy cùng đến căn hộ của Taylor Swift trước khi trở về khách sạn. Hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Trước khi vướng tin đồn với MGK, Johnson có thời gian hẹn hò nhạc sĩ Role Model, tên thật Tucker Pillsbury. Tháng 8, một nguồn tin độc quyền xác nhận hai người đã chia tay “một thời gian trước”. Họ có khoảng một năm hẹn hò. Hai người từng được bắt gặp dùng bữa cùng nhau vào cuối năm 2025.

Trước Role Model, Johnson có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Chris Martin, thủ lĩnh nhóm Coldplay. Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/2017 và chia tay vào tháng 6/2025. Trong thời gian bên nhau, cặp sao cũng nhiều lần vướng tin đồn về chuyện đính hôn. Một nguồn tin từng tiết lộ họ đã đính hôn “nhiều năm”.

Về phía MGK, nam ca sĩ từng có mối quan hệ nhiều lần hợp tan với nữ diễn viên Megan Fox. Cặp đôi từng đính hôn và hiện cùng nuôi dạy con gái Saga Blade, 17 tháng tuổi.

MGK và Dakota Johnson chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò. Ảnh: Just Jared.

Tháng 1, một nguồn tin độc quyền cho biết MGK và Fox đã không còn bên nhau. Hai người chấm dứt mối quan hệ tình cảm và hiện chỉ cùng nhau nuôi dạy con.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Megan Fox, MGK tiếp tục tập trung vào âm nhạc. Nam ca sĩ vừa hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế The Lost Americana Tour, đồng thời quảng bá album phòng thu thứ 7.

Trong khi đó, Dakota Johnson cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Verity. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover với sự tham gia của Anne Hathaway, Josh Hartnett. Johnson hiện đồng thời tham gia sản xuất Three Incestuous Sisters.