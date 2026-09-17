Cách đổi icon ứng dụng trên iPhone cực đơn giản
Không cần jailbreak, người dùng có thể đổi biểu tượng ứng dụng trên iPhone bằng ứng dụng Phím tắt, đồng thời tùy chỉnh giao diện theo phong cách riêng.
Cách đổi icon iPhone bằng ứng dụng Phím tắt (Shortcuts)
Bước 1: Mở ứng dụng Phím tắt -> chọn dấu cộng + góc phải màn hình -> Mở ứng dụng.
Bước 2: Ấn giữ Ứng dụng -> Đầu vào phím tắt -> Không nơi nào.
Bước 3: Ấn chọn Thêm vào Màn hình chính -> Đổi tên tại Phím tắt mới -> Chọn ảnh.
Bước 4: Chọn ảnh mà bạn muốn đổi -> Chọn.
Bước 5: Ấn chọn Thêm -> ứng dụng của bạn đã thay đổi giao diện icon trên màn hình điện thoại.
Tận dụng tối đa khả năng cá nhân hóa iPhone
- Sử dụng các widget tùy chỉnh để hiển thị thông tin hữu ích hoặc tạo điểm nhấn thị giác trên màn hình chính.
- Chọn hình nền phù hợp với chủ đề icon của bạn. Có rất nhiều ứng dụng cung cấp hình nền động hoặc tĩnh đẹp mắt.
- Tùy chỉnh các màn hình chính khác nhau cho từng chế độ Tập trung (ví dụ: màn hình làm việc, màn hình giải trí) để thay đổi giao diện theo ngữ cảnh sử dụng.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cach-doi-icon-ung-dung-tren-iphone-cuc-don-gian-2555857.html