Trang tin Ấn Độ dùng AI tái hiện câu chuyện lịch sử cho giới trẻ

Loạt video dọc “How Many of You Know” (tạm dịch: Có bao nhiêu người biết điều này?) sử dụng AI tạo sinh để biến các tư liệu lịch sử thành những video ngắn, hướng tới khán giả trẻ trên Instagram và YouTube Shorts. Mỗi video dài dưới 90 giây, được xây dựng theo cách kể chuyện nhanh và trực quan phù hợp với việc xem trên điện thoại.

Onmanorama là cổng thông tin tin tức tiếng Anh thuộc Malayala Manorama, một trong những tập đoàn truyền thông lớn của Ấn Độ.

Với loạt video “How Many of You Know”, Onmanorama dùng AI để tái hiện những câu chuyện và nhân vật lịch sử ít được biết đến của người Malayali. Ảnh: INMA

Biến tư liệu thành video ngắn

Ý tưởng của “How Many of You Know” bắt nguồn từ một vấn đề quen thuộc với các cơ quan báo chí sở hữu kho lưu trữ lớn nhưng thiếu hình ảnh về nhiều nhân vật trong quá khứ.

Nhóm sản xuất khai thác kho tư liệu của tập đoàn Malayala Manorama để tìm những nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử cộng đồng Malayali. Khi không có đủ ảnh hoặc video gốc, AI được sử dụng để tạo hình ảnh dựa trên các thông tin lịch sử đã được nghiên cứu.

Những bức chân dung tĩnh sau đó được tạo hiệu ứng chuyển động, kết hợp với lời dẫn chuyện tổng hợp để hình thành một video hoàn chỉnh.

Cách làm này cho phép nhóm sản xuất tái hiện bằng hình ảnh một số sự kiện hoặc nhân vật không có tư liệu ghi hình, thay vì chỉ sử dụng ảnh lưu trữ hoặc văn bản.

Dù sử dụng AI ở nhiều khâu, nội dung vẫn dựa trên quá trình nghiên cứu và kiểm chứng thông tin. AI đóng vai trò hỗ trợ hình ảnh và cách thể hiện, còn phần nội dung lịch sử được xây dựng trên nguồn tư liệu của tòa soạn.

Từ nhân vật lịch sử đến những khám phá khoa học

Các video trong series đề cập nhiều chủ đề, từ lịch sử, văn hóa và công bằng xã hội đến khoa học.

Một số tập giới thiệu Dakshayani Velayudhan, nữ nghị sĩ Dalit duy nhất trong Hội đồng Lập hiến Ấn Độ. Một tập khác kể về Bhaskar Menon, người gốc Kerala từng trở thành một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Series cũng giới thiệu những thành tựu khoa học liên quan đến người Malayali, trong đó có câu chuyện về một nhà nghiên cứu người Malayali và sông Hamza, dòng nước ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lưu vực Amazon được các nhà khoa học phát hiện.

Việc lựa chọn những câu chuyện ít xuất hiện trong các nội dung phổ biến giúp series khai thác một phần tư liệu mà khán giả trẻ có thể chưa từng biết đến.

AI trở thành công cụ kể chuyện

Điểm đáng chú ý của dự án không nằm ở việc sử dụng AI để thay thế quá trình sản xuất nội dung, mà ở khả năng tạo ra hình ảnh cho những câu chuyện vốn khó minh họa bằng tư liệu truyền thống.

Quy trình của series kết hợp nghiên cứu báo chí, tư liệu lưu trữ, hình ảnh do AI hỗ trợ, hiệu ứng chuyển động và giọng đọc tổng hợp. Các yếu tố này được ghép thành video dọc ngắn, phù hợp với cách người dùng tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội.

Theo cách tiếp cận này, AI trở thành một công cụ giúp tòa soạn mở rộng khả năng trực quan hóa những câu chuyện lịch sử, thay vì chỉ dùng công nghệ để tự động hóa các công việc hậu kỳ.

Định dạng dưới 90 giây cũng giúp những câu chuyện vốn có thể khó tiếp cận với người trẻ được trình bày cô đọng hơn.

Series hướng chủ yếu tới Gen Z và Gen Alpha, đặc biệt nhóm người xem trong độ tuổi 13-25. Bên cạnh lượng xem và tỷ lệ hoàn thành video, dự án còn tạo ra các cuộc thảo luận giữa những nhóm tuổi khác nhau. Người trẻ chia sẻ video trên mạng xã hội, trong khi những độc giả lớn tuổi bổ sung thông tin và ký ức liên quan trong phần bình luận.

Qua “How Many of You Know”, Onmanorama cho thấy AI có thể được sử dụng để mở rộng cách báo chí khai thác kho lưu trữ. Thay vì để những tư liệu cũ nằm trong các kho dữ liệu khó tiếp cận, tòa soạn chuyển chúng thành những câu chuyện ngắn, trực quan và phù hợp hơn với cách khán giả trẻ sử dụng mạng xã hội.