Apple có thể tạo bước ngoặt lớn về thiết kế trên iPhone 20

Nếu các thông tin rò rỉ hiện nay chính xác, thế hệ iPhone 20 sẽ không chỉ được Apple nâng cấp về phần cứng mà còn có thể đánh dấu một lần thay đổi đáng kể về thiết kế. Thiết bị được đồn đoán sử dụng cấu trúc chủ yếu bằng kính, kết hợp các cạnh bo cong và loại bỏ những chi tiết vốn đã trở nên quen thuộc trên các thế hệ gần đây.

Một trong những mục tiêu lớn của Apple được cho là tạo ra không gian hiển thị liền mạch hơn. Thay vì để camera trước cùng các cảm biến chiếm một phần diện tích trên màn hình, hãng có thể đưa camera xuống bên dưới tấm nền. Nếu được triển khai, cách bố trí này sẽ giúp màn hình có diện tích hiển thị rộng hơn mà không cần đến phần cắt quen thuộc.

Thế hệ iPhone 20 sẽ không chỉ được Apple nâng cấp về phần cứng mà còn có thể đánh dấu một lần thay đổi đáng kể về thiết kế.

Thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho rằng Apple đang hướng tới một thiết kế chủ yếu bằng kính dành cho mẫu máy đặc biệt này. Các cạnh cong cũng có thể trở thành điểm nhận diện mới, tạo sự khác biệt so với ngôn ngữ thiết kế hiện tại.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, hệ thống điều khiển trên máy cũng được cho là đứng trước một cuộc cải tổ. Một nguồn tin trên mạng xã hội Trung Quốc tiết lộ Apple có thể loại bỏ các nút vật lý truyền thống để chuyển sang loại linh kiện bán dẫn không có bộ phận chuyển động. Thay vì cảm giác bấm cơ học, người dùng sẽ nhận phản hồi thông qua rung xúc giác khi điều chỉnh âm lượng, tắt mở thiết bị hoặc thực hiện một số thao tác liên quan đến camera.

Apple từng nhiều lần sử dụng các phiên bản kỷ niệm để giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới. Năm 2017, hãng không phát hành iPhone 9 mà chuyển thẳng sang iPhone X nhân dịp 10 năm dòng điện thoại này xuất hiện. Vì vậy, khả năng Apple tiếp tục sử dụng tên gọi iPhone 20 vào năm 2027 đang được giới công nghệ đặc biệt quan tâm, dù đây vẫn là thông tin chưa được xác nhận chính thức.

Theo các tin đồn hiện tại, Apple có thể chuẩn bị hai phiên bản cho dòng máy kỷ niệm, với kích thước màn hình lần lượt khoảng 6,3 và 6,9 inch. Những thông số này vẫn có thể thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm và chưa có xác nhận từ Apple.

Một số công nghệ được đồn đoán trên thế hệ kỷ niệm cũng không hoàn toàn xuất hiện từ con số 0. Apple được cho là đang từng bước thu nhỏ Dynamic Island trên các mẫu iPhone Pro, đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp camera dưới màn hình. Nếu những công nghệ này đủ hoàn thiện, phiên bản ra mắt năm 2027 có thể trở thành nơi Apple kết hợp chúng thành một thiết kế thống nhất.

Theo lộ trình ra mắt iPhone quen thuộc của Apple, thiết bị kỷ niệm 20 năm nhiều khả năng được giới thiệu vào khoảng tháng 9.2027. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm đó còn khá dài và phần lớn thông tin về sản phẩm vẫn nằm trong phạm vi tin đồn. Các chi tiết về thiết kế, màn hình, camera và nút bấm vì vậy có thể tiếp tục thay đổi trước khi Apple công bố chính thức.