Nghị quyết 70-NQ/TW: Kết nối cung - cầu điện xanh, triển khai cơ chế DPPA

Hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi tham gia DPPA, gồm đối tượng và mô hình áp dụng, quy trình, hồ sơ, cấu trúc hợp đồng, giá điện, chi phí, thanh toán và các rủi ro; điều kiện lưới điện phân phối tại Vĩnh Long; khả năng cung cấp điện từ các nguồn năng lượng tái tạo và điều kiện kết nối ban đầu giữa bên mua và bên bán.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, với lợi thế 130km bờ biển, điều kiện gió thuận lợi, bức xạ mặt trời tốt và nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, Vĩnh Long có tiềm năng phát triển đa dạng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió trên bờ, gần bờ, ngoài khơi, điện mặt trời, điện sinh khối và điện từ chất thải. Hiện tổng công suất các nguồn điện đang vận hành thương mại trên địa bàn tỉnh khoảng 5.460 MW, gồm nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời và điện mặt trời mái nhà.

Đây là nền tảng để tỉnh phát triển hệ sinh thái năng lượng, từng bước hình thành thị trường cung - cầu điện xanh. Cùng đó, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh tiếp tục có không gian và tiềm năng phát triển các nguồn điện tái tạo. Đây không chỉ là dư địa tăng công suất nguồn điện mà còn là cơ hội chuyển lợi thế năng lượng thành lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, tỉnh xác định phát triển năng lượng tái tạo phải gắn với phát triển phụ tải và thị trường tiêu thụ điện xanh. Từ đó, tỉnh định hướng từng bước hình thành chuỗi liên kết từ nguồn điện xanh, lưới điện, thị trường điện đến doanh nghiệp sử dụng điện xanh, sản xuất xanh, sản phẩm xanh và xuất khẩu xanh, qua đó tạo giá trị gia tăng, việc làm, nguồn thu, thu hút công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất xanh và mua bán điện trực tiếp; bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch nguồn điện, lưới điện, đất đai, không gian biển và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đẩy mạnh kết nối cung - cầu điện xanh, tăng cường kết nối các nhà máy điện tái tạo với khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu sử dụng điện xanh; từng bước hình thành cơ sở thông tin về nguồn cung và nhu cầu để các bên chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), phối hợp với ngành điện, các cơ quan Trung ương và đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tỉnh chú trọng thúc đẩy các mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp lưu trữ năng lượng; khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải, đồng thời gắn phát triển điện xanh với thu hút đầu tư và phát triển sản xuất xanh, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đại biểu tham gia tọa đàm chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, qua khảo sát nhu cầu điện xanh và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) trên địa bàn từ tháng 8-9/2026, đối chiếu sơ bộ cung - cầu điện xanh cho thấy, tổng nhu cầu điện xanh được 275/361 doanh nghiệp có số liệu hợp lệ định lượng khoảng 155 triệu kWh/năm. Trong khi đó, tổng nguồn cung được xác nhận sẵn sàng phân bổ cho DPPA từ 8/17 dự án có số liệu rõ ràng, chưa kể các dự án còn vướng thủ tục vào khoảng 1.790 triệu kWh/năm.

Như vậy, nguồn cung điện xanh được định lượng hiện cao hơn khoảng 11-12 lần nhu cầu đã định lượng. Kết quả trên cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng nguồn cung và nhu cầu có khả năng chuyển thành giao dịch thực tế còn khá lớn. Dư địa kết nối cung - cầu vẫn còn nhiều nếu thông tin được minh bạch, điều kiện và thủ tục tham gia được hướng dẫn rõ ràng, tạo thuận lợi cho bên mua và bên bán tiếp cận, trao đổi.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn cho biết, với vai trò đầu mối, sở sẽ tổng hợp kết quả hội nghị, tiếp tục cập nhật dữ liệu về nguồn điện, nhu cầu điện xanh, khả năng kết nối cung - cầu, lưới điện và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ xây dựng đề án phát triển trung tâm năng lượng tái tạo của vùng và cả nước tại tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện xanh và các đơn vị có khả năng cung cấp nguồn điện từ năng lượng tái tạo. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Thời gian tới, sở phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện xanh cụ thể; hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị dữ liệu tiêu thụ điện, hệ thống đo đếm, hợp đồng mua điện hiện hữu và các điều kiện kỹ thuật cần thiết khi tham gia DPPA. Sở tập trung chuẩn hóa thông tin của bên mua, bên bán để tổ chức kết nối theo từng nhóm phù hợp, trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm bí mật kinh doanh và quyền lựa chọn đối tác của doanh nghiệp; đồng thời tiếp nhận nhu cầu, cung cấp thông tin chính thức, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp và theo dõi kết quả kết nối, qua đó tham mưu các giải pháp thúc đẩy sử dụng điện xanh gắn với phát triển sản xuất xanh trên địa bàn tỉnh.