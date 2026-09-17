Vietnam Airlines đưa chuyến bay Hà Nội - London vào thử thách xanh toàn cầu của SkyTeam

Điểm đáng chú ý là các nỗ lực này không dừng ở thông điệp truyền thông. Sau chuyến bay, toàn bộ dữ liệu liên quan đến nhiên liệu và phát thải sẽ được Trung tâm Hàng không Vũ trụ Hoàng gia Hà Lan (NLR) đánh giá độc lập.

Đây là cách các sáng kiến của Vietnam Airlines được lượng hóa trong một chương trình quốc tế, phù hợp với xu hướng ngành hàng không thế giới đang chuyển từ cam kết chung sang kết quả có thể đo đếm.

Các hãng hàng không thuộc IATA đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, trong đó nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dự kiến đóng góp tới 65% mức giảm phát thải cần thiết.

Áp lực chuyển đổi xanh đang đặt ra vô cùng cấp thiết. Theo Air Transport Action Group (ATAG), các chuyến bay toàn cầu phát thải khoảng 882 triệu tấn CO₂ trong năm 2023, tương đương 2,05% tổng lượng phát thải CO₂ do con người tạo ra. Để duy trì tăng trưởng dài hạn, các hãng hàng không thuộc IATA đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, trong đó nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dự kiến đóng góp tới 65% mức giảm phát thải cần thiết.

Trong bối cảnh đó, tham gia TAC 2026 với chủ đề “Collective Momentum” (Động lực chung) giúp Vietnam Airlines đặt các sáng kiến của mình trong cùng hệ quy chiếu với hàng không thế giới, nơi các giải pháp được thử nghiệm, đo lường và chia sẻ giữa các hãng thành viên SkyTeam.

Trên chuyến bay Hà Nội - London, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đơn vị thành viên và đối tác triển khai chuỗi sáng kiến toàn diện: Cùng GSM triển khai ưu đãi xe điện Green SM cho hành khách ra sân bay; tập trung tối ưu nhiên liệu, giảm phát thải, điều chỉnh sản phẩm trên khoang và khuyến khích hành khách lựa chọn di chuyển có trách nhiệm.

Không chỉ giới hạn trong một chuyến bay thử nghiệm, Vietnam Airlines đang từng bước đưa các giải pháp bền vững vào hoạt động khai thác thường xuyên. Từ ngày 18-9-2026, Hãng chính thức ra mắt tính năng “Tùy chọn không dùng suất ăn” (Lotus Green Choice) trên hệ thống làm thủ tục trực tuyến, cho phép hành khách chủ động lựa chọn không sử dụng suất ăn theo nhu cầu cá nhân. Giải pháp này khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện thực hóa các giải pháp phát triển bền vững của Hãng.

Vietnam Airlines thực hiện Chuyến bay thử thách bền vững (Showcase Flight 2026) bằng Boeing 787-9, đưa các thay đổi trong khai thác, dịch vụ và chuỗi di chuyển vào khuôn khổ The Aviation Challenge (TAC)

Những giải pháp này dựa trên nền tảng kết quả vận hành được Hãng tích lũy liên tục. Theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2025, Vietnam Airlines tiết kiệm khoảng 25.500 tấn nhiên liệu thông qua tối ưu kế hoạch bay và đường bay, giúp cắt giảm 83.525 tấn CO₂ tương đương. Đội tàu bay thế hệ mới chiếm 52% với độ tuổi bình quân 8,7 năm.

Về SAF (Sustainable Aviation Fuel - Nhiên liệu hàng không bền vững), Hãng đã sử dụng 2.200 tấn SAF trong năm 2025, giảm 5.600 tấn CO₂ phát thải vòng đời. Trước đó, ngày 27-5-2024, Hãng thực hiện thành công chuyến bay VN660 từ Singapore đến Hà Nội bằng SAF, trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên ứng dụng SAF trên chuyến bay thương mại chở khách. Ở mảng dịch vụ, Hãng đã thay thế 5,5 triệu bộ dao, thìa, dĩa nhựa bằng gỗ FSC trên các đường bay quốc tế trong năm 2025, giảm khoảng 40 tấn rác thải nhựa khó phân hủy.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Chuyển đổi xanh trong hàng không không thể chỉ dừng ở cam kết dài hạn, mà phải được cụ thể hóa bằng dữ liệu, quy trình và thay đổi trong từng khâu vận hành. Với chuyến bay Hà Nội - London, Vietnam Airlines tiếp tục đưa các tiêu chí bền vững vào khai thác thực tế, đồng thời tham gia sâu hơn vào các sáng kiến chung của SkyTeam và ngành hàng không toàn cầu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.