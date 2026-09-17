VPI và Technip Energies ký kết MOU: Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

VPI và Technip Energies sẽ hợp tác toàn diện trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và kỹ thuật, từ nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), thiết kế kỹ thuật chi tiết, đến tư vấn quản lý dự án, vận hành và bảo dưỡng.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: thu giữ, lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS), hydrogen, ammonia; thương mại hóa khí và phát triển chuỗi giá trị LNG; tối ưu hóa hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các dự án ngoài khơi; tích hợp lọc hóa dầu; chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến.

Lãnh đạo VPI và Technip Energies trao Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ năng lượng bền vững.

Tại chương trình, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải và thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật và phát triển dự án tại Việt Nam. Trọng tâm hướng vào năng lượng sạch, CCUS, hydrogen, LNG và các giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Phát biểu tại lễ ký, TS Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng VPI nhấn mạnh, hợp tác với Technip Energies có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam và PETROVIETNAM đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển (R&D), ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển năng lượng bền vững. Thời gian tới, hai bên sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có tính khả thi cao như dự án ngoài khơi, năng lượng tích hợp và các lĩnh vực công nghệ mới.

Khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng đối với Technip Energies, ông Basil Theckumpurath - Giám đốc điều hành Genesis Energies Malaysia thuộc Technip Energies cho biết việc ký kết MOU với VPI là cơ sở để hai bên tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy triển khai các dự án tiềm năng trong thời gian tới.

Ông Basil Theckumpurath kỳ vọng Technip Energies sẽ đồng hành cùng VPI và PETROVIETNAM trong quá trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải carbon, nâng cao hiệu quả vận hành và đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vì mục tiêu phát triển bền vững.