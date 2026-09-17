Huawei ra mắt công nghệ chip mới, tăng tốc cuộc đua AI với Mỹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 17/9, "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei đã ra mắt các công nghệ chip mới, gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích công nghệ, đồng thời cho thấy khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa Trung Quốc và Mỹ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại hội nghị thường niên quan trọng diễn ra ở Thượng Hải, Huawei đã giới thiệu cụm điện toán Atlas 960 SuperPoD, một phiên bản nâng cấp của mô hình mới công bố vài tháng trước, với những cải tiến trong đào tạo và suy luận của AI.

Huawei cũng có kế hoạch ra mắt một loạt dòng chip gồm 960DT và Ascend 960PR trong năm 2027, Ascend 970 vào năm 2028 và Ascend 980 vào năm tiếp theo, với kỳ vọng về những cải tiến đáng kể về sức mạnh tính toán.

Huawei cho biết cũng đang phát triển các giải pháp cho phép kết nối số lượng lớn chip AI để chúng có thể hoạt động cùng nhau như một hệ thống điện toán lớn trong bối cảnh phần lớn các chương trình AI tiên tiến hiện nay đòi hỏi năng lực xử lý vượt quá khả năng của một chip đơn lẻ.

Đánh giá về cụm điện toán Atlas 960 SuperPoD của Huawei, ông George Chen của công ty tư vấn The Asia Group bày tỏ ngạc nhiên về tốc độ nâng cấp của hãng công nghệ Trung Quốc khi Atlas 950 SuperPoD mới chỉ trình làng hồi cuối năm ngoái.

Ngoài ra, việc Huawei đã tự sản xuất chip tiên tiến trong khi các công ty AI ở Trung Quốc ngày càng ưa chuộng sử dụng chip nội địa cho thấy Trung Quốc đã nhanh chóng theo đuổi khả năng tự chủ về công nghệ cốt lõi.

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh trong việc phát triển các loại chip, trung tâm dữ liệu và phần mềm làm nền tảng cho AI.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với một số chip điện toán tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Trong khi đó, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách Trung Quốc ngày càng chú trọng phát triển các sản phẩm thay thế trong nước.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã giúp Huawei trở thành một trong những nhà cung cấp chip AI nổi bật của Trung Quốc. Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn phải cạnh tranh với Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường chip thế giới và có hệ sinh thái phần cứng, phần mềm được các nhà phát triển trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi./.