Tìm ra giải nhất Thanh niên khởi nghiệp Lào Cai 2026

Ngày 17/9, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Khởi động từ tháng 6/2026, cuộc thi thu hút sự quan tâm lớn với hơn 250 ý tưởng, dự án đăng ký dự thi. Trải qua vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 30 dự án nổi bật, từ đó tiếp tục đánh giá để tìm ra 10 dự án xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Chị Đặng Thị Kim Oanh thuyết trình về dự án phát triển chuỗi giá trị quất VietGAP gắn với chế biến sâu sản phẩm OCOP tại tỉnh Lào Cai.

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả của 10 dự án lần lượt giới thiệu về dự án của mình qua sản phẩm thực tế, thuyết trình về ý tưởng dự án, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng như những giá trị mà dự án mang lại.

Anh Sùng A Cải (ở thôn Ba Cầu, xã Văn Chấn) với dự án "vườn rừng 7 tầng tán – Mô hình nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu" nêu rõ giá trị cốt lõi của việc phát triển rừng, kết hợp giữa trồng rừng và phát triển kinh tế xanh.

Nhiều sản phẩm của dự án được trưng bày tại vòng chung kết.

Anh Cải cho biết, dự án phát triển "Vườn rừng 7 tầng tán" là mô hình canh tác mô phỏng hệ sinh thái rừng tự nhiên, giúp tối ưu hóa không gian ánh sáng và dinh dưỡng để phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Từ đó vừa giúp chống xói mòn đất, điều hoà khí hậu, tăng sinh kế bền vững cho người dân sống dưới tán rừng.

Chị Đặng Thị Kim Oanh (ở thôn Sơn Hải, xã Bảo Thắng) với dự án "phát triển chuỗi giá trị quất VietGAP gắn với chế biến sâu sản phẩm OCOP tại tỉnh Lào Cai" tập trung vào nâng cao giá trị kinh tế cho cây quất địa phương. Từ đó tạo thành chuỗi giá trị từ cây quất, liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan sản phẩm của các dự án.

Tại phần thuyết trình của mình, chị Oanh nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ mong muốn bán 1 sản phẩm từ quả quất mà chúng tôi mong muốn xây dựng thành một chuỗi giá trị, để giá trị của quả quất tại vườn cây có thể mang đi xa hơn".

Đồng thời khẳng định, giá trị của nông sản không phải nằm ở chỗ được bao nhiêu sản lượng, quan trọng hơn giá trị là từ đó tạo được bao nhiêu sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đó. Từ những suy nghĩ đó, dự án tập trung vào nghiên cứu vào việc chế biến sâu, tạo chuỗi giá trị từ quả quất.

Chị Dương Thị Vui - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao Giải ba cho tác giả, nhóm tác giả.

Anh Hoàng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhì cho tác giả các dự án.

Sau phần giới thiệu của từng dự án, Ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi nhằm đánh giá chi tiết ý tưởng dự án, tính khả thi, chất lượng... Nhiều tác giả, nhóm tác giả thông qua chương trình cũng đã kêu gọi được những nhà đầu tư vào dự án của mình nhằm xây dựng một mô hình hiệu quả trong tương lai.

Đánh giá về những dự án tham dự vòng chung kết này, anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhận xét, các ý tưởng năm nay có tính thực tiễn cao, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái, chế biến dược liệu và thương mại số.

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất cuộc thi cho dự án của đoàn viên Đặng Thị Kim Oanh.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức lựa chọn ra 4 dự án đạt giải khuyến khích; 3 dự án đạt giải ba; 2 dự án đạt giải nhì. Dự án phát triển chuỗi giá trị quất VietGAP gắn với chế biến sâu sản phẩm OCOP tại tỉnh Lào Cai của đoàn viên Đặng Thị Kim Oanh đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.