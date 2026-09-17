EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Kế hoạch mang tên EU Kids Act sẽ được đưa ra đàm phán với các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu trong những tháng tới. Nếu được thông qua, trẻ em dưới 13 tuổi sẽ bị cấm sử dụng mạng xã hội. Ngoài ra, trẻ từ 13 đến 15 tuổi cần có sự quản lý của cha mẹ đối với tài khoản mạng xã hội.

Bà Von der Leyen cho rằng trẻ em hiện tiếp xúc với những công nghệ ngày càng phức tạp, trong khi nhiều công nghệ không được thiết kế ban đầu với mục tiêu bảo đảm an toàn và sự phát triển của trẻ.

“EU Kids Act sẽ thiết lập những ranh giới rõ ràng trong thế giới kỹ thuật số, giống như cách chúng ta vẫn làm trong đời sống hàng ngày”, bà nói tại một cuộc họp báo.

Nếu kế hoạch EU Kids Act được thông qua, trẻ em từ 13 đến 15 tuổi sẽ cần có sự quản lý của cha mẹ đối với tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Pexels

Đề xuất của EU áp dụng không chỉ với mạng xã hội mà còn với các dịch vụ chia sẻ video, trò chơi điện tử trực tuyến, trợ lý AI và chatbot dành cho người dưới 18 tuổi.

Các nền tảng sẽ phải tuân thủ một loạt yêu cầu về thiết kế và tương tác với trẻ em. Trong đó có việc hạn chế những tính năng được cho là có thể khuyến khích sử dụng quá mức, chẳng hạn cuộn nội dung vô hạn, hệ thống đề xuất dựa trên hồ sơ người dùng và các cơ chế phần thưởng.

Đề xuất cũng yêu cầu ngăn người lạ liên hệ với trẻ em khi các em không mong muốn. Các trợ lý AI và chatbot dành cho trẻ sẽ được tắt theo mặc định.

EU cũng yêu cầu các nền tảng thiết kế thuật toán an toàn hơn cho trẻ em, cung cấp công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh và tính năng chặn hoặc tắt tiếng tài khoản khác.

Đề xuất của EU được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến.

Úc đã triển khai lệnh hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước EU cũng đưa ra những biện pháp nhằm kiểm soát việc trẻ em tiếp cận các nền tảng trực tuyến.

Việc thực thi các quy định mới vẫn là thách thức. Kinh nghiệm từ Úc cho thấy việc xác định độ tuổi người dùng và ngăn trẻ tiếp tục truy cập mạng xã hội có thể gặp nhiều khó khăn.

EU Kids Act vì vậy sẽ cần trải qua quá trình đàm phán trước khi có thể trở thành luật, với các cuộc thảo luận giữa Ủy ban châu Âu, các nước thành viên và Nghị viện châu Âu trong thời gian tới.