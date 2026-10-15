Bữa ăn ca không chỉ là suất ăn

Nhiều doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn tỉnh An Giang luôn chú trọng đến bữa ăn ca cho công nhân

Giữa áp lực công việc luôn khẩn trương tại các nhà xưởng, bữa ăn ca trong khoảng nghỉ từ 30 đến 45 phút không chỉ giúp người lao động tái tạo sức lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với sức khỏe và đời sống công nhân.

Mỗi khay cơm là một phép tính

Đi cùng cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đến Công ty TNHH NV APPAREL (khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa) và Công ty TNHH Draem An Giang (xã Long Điền) khảo sát bữa ăn ca. Đây là những doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI khá lớn vào tỉnh An Giang nên khẩu phần ăn ca của các công nhân được công ty chú trọng. Mỗi bữa ăn ca luôn có đủ các món mặn, xào, canh; nhà bếp thay đổi thực đơn hàng ngày. Công nhân được tự lấy theo khẩu phần ăn của mình.

Bữa ăn ca có đủ các món mặn, xào, canh đầy đủ giúp công nhân đảm bảo dinh dưỡng để thực hiện công việc

Đặc biệt, tại những doanh nghiệp phóng viên ghé thăm, công ty luôn quan tâm chú trọng đến khẩu vị cũng như mong muốn người lao động có bữa cơm ngon, chất lượng nên nhà bếp luôn giữ thức ăn ấm nóng. Định kỳ theo quy định, cán bộ công ty sẽ kiểm tra nhà bếp về các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định được thực hiện nghiêm ngặt, thực phẩm đảm bảo tươi sống để có được bữa ăn ca ngon như "cơm nhà".

Chị Thoại Trinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dream An Giang, cho biết: "Ở đây, cán bộ và công nhân cùng ăn bữa ăn ca giống nhau, được công ty hỗ trợ toàn bộ, không phân biệt. Chúng tôi chú trọng bữa ăn ca vừa nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân, vừa để họ thấy thoải mái trong giờ nghỉ trưa, ăn uống ngon miệng như cơm nhà. Ngoài ra, nếu tăng ca, công ty sẽ hỗ trợ thêm bữa ăn ca miễn phí".

Chị Trinh cũng thông tin thêm, hiện nay, bữa ăn ca của công nhân công ty có giá từ 20.000 đồng/suất. Theo chủ trương công ty, giá trị bữa ăn cũng nâng dần theo thời gian để đảm bảo khẩu phần ăn.

Chị Nguyễn Thị Thúy Duy - công nhân Công ty TNHH Dream An Giang - cho hay, bản thân chị làm ở Công ty nhiều năm nay, công ty rất chú trọng bữa ăn cho công nhân nên mọi người ăn cơm rất ngon miệng, hợp khẩu vị. Nhà bếp thường xuyên đổi món, đầy đủ rau thịt cho mọi người lựa chọn. Ăn ở công ty vừa ngon lại thoải mái nên anh chị em thấy rất yên tâm.

Đại diện nhà bếp Công ty TNHH Dream An Giang cho biết, bữa ăn ca không chỉ là trăn trở của doanh nghiệp và công nhân mà còn là phép tính đối với đơn vị nấu ăn. "Giữa thời kỳ bão giá, xăng, gas đều tăng, chúng tôi phải tính toán làm sao để suất ăn của công nhân không giảm về chất lượng. Chúng tôi phải làm việc những nhà cung cấp thực phẩm phải đảm bảo tươi sống, phải trung thực, không làm ăn gian dối. Công nhân mà có ý kiến là chúng tôi xử lý liền, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, nên bữa ăn nào công nhân ăn đều ngon miệng", vị đại diện nhà bếp cho biết.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH NV APPAREL cũng hỗ trợ bữa ăn ca cho mỗi công nhân có giá 25.000 đồng/suất. Theo chị Trừ Thị Tuyết Vui, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, để công nhân an tâm làm việc, nhà bếp của công ty phải luôn tính toán để công nhân không chỉ ăn ngon miệng, mà vừa hợp vệ sinh vừa đảm bảo đủ năng lượng cho cả ngày.

"Đứng chuyền liên tục 4 tiếng đồng hồ, lưng mỏi lừ. Giờ nghỉ trưa bước xuống nhà ăn, thấy khay cơm có đủ các món kho, canh là thấy ấm bụng hẳn. Bát canh chua, dĩa cá kho tiêu hay miếng thịt tại công ty tạo cho tôi được cảm giác như ăn cơm ở nhà", chị Lê Thị Kim Liên, công nhân Công ty TNHH NV Apparel, nói.

Nâng cả chất và lượng

Ông Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, cho biết, hàng năm, LĐLĐ tỉnh thường phát động thi đua có nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Khuyến khích các công đoàn cơ sở tăng cường đối thoại thương lượng cải thiện lợi ích, cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, xem đây là tiêu chí quan trọng trong việc xét thi đua, khen thưởng Tháng Công nhân và thi đua đợt.

Đối với nhiều công nhân, bữa ăn ca được xem như bữa cơm gia đình

Để có cơ sở đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, các công đoàn cơ sở thường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động về vấn đề tổ chức bữa ăn giữa ca tại doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất và đối thoại với người sử dụng lao động về bữa ăn giữa ca cần phải được bảo đảm 4 tiêu chí: No, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng, để bảo đảm sức khỏe làm việc.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn ca hoặc tổ chức bếp ăn tập thể cho người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca; thường xuyên lấy ý kiến người lao động trong việc thực hiện cung cấp các bữa ăn để điều chỉnh kịp thời…

"Định kỳ hàng năm, LĐLĐ tỉnh phát động thi đua trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp thi đua sản xuất và thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, tập trung nâng cao lợi ích cho người lao động thông qua cải thiện chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể", ông Đằng cho hay.