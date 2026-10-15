'Cơm ngon, canh ngọt' ở trường mầm non

Đại diện các bộ phận liên quan tại Trường Mầm non Mường Thanh tiếp nhận thực phẩm từ đơn vị cung ứng.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non 7 tháng 5 (phường Điện Biên Phủ) có 1 trường chính và 4 phân hiệu. Do quá trình sắp xếp, việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ triển khai muộn hơn so với những năm học trước.

Để sớm ổn định hoạt động bán trú, nhà trường chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại từng phân hiệu. Đồng thời lắng nghe ý kiến phụ huynh để lựa chọn hình thức tổ chức bữa ăn phù hợp, hướng đến mục tiêu chăm sóc chu đáo, có những bữa ăn ngon, đủ chất cho con trẻ.

Cô giáo Lê Thị Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 7 tháng 5, phụ trách Phân hiệu Thanh Bình cho biết: “Năm học này, Phân hiệu Thanh Bình có gần 170 trẻ. Sau sắp xếp, để sớm tổ chức ăn bán trú ổn định cho trẻ, nhà trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp giữa việc tự nấu ăn tại trường và sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn hoặc dịch vụ nấu ăn. Trên cơ sở lựa chọn của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức nấu ăn bán trú cho các con bảo đảm chất lượng theo đúng chế độ ăn theo từng độ tuổi. Dù quy mô trường lớp lớn hơn, nhưng việc duy trì những bữa ăn “cơm ngon, canh ngọt”, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là yêu cầu xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà trường”.

Trẻ em mầm non tại Phân hiệu Thanh Bình ăn bữa chính tại trường.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Mường Thanh (phường Mường Thanh) có 1 trường trung tâm và 4 phân hiệu gồm: Hoa Sen, Noong Bua, Hoa Mơ và Thanh Xương. Từ ngày 21/9, nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú cho trẻ.

Phân hiệu Mầm non Noong Bua hiện có hơn 180 trẻ. Dẫn chúng tôi tham quan khu bếp ăn bố trí theo quy trình 1 chiều, cô giáo Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thanh phụ trách phân hiệu giới thiệu cơ sở vật chất, dụng cụ nhà bếp đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức bữa ăn cho trẻ. Các khu vực sắp xếp theo trình tự từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn. Giáo viên nhận khẩu phần tại khu vực bên ngoài, hạn chế người không có nhiệm vụ đi vào bếp, bảo đảm quy trình chế biến.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và thông tin của địa phương về những cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, Trường Mầm non Mường Thanh tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm phù hợp; đồng thời tổ chức lấy ý kiến về việc nấu ăn bán trú cho trẻ và đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Phân hiệu Mầm non Noong Bua lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Cô giáo Đỗ Thị Minh Mẫn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thanh cho biết: “Nhà trường lựa chọn phương án nấu ăn trực tiếp tại từng phân hiệu vì các điểm trường cơ bản bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực. Nếu chỉ nấu tại trường trung tâm, sau đó chuyển đến các phân hiệu, với số lượng trẻ đông phát sinh nhiều bất cập nên Ban Giám hiệu đã tiến hành tổ chức bếp ăn tại chỗ giúp việc phục vụ phù hợp hơn với điều kiện thực tế.”

Mặt khác, hiện nhà trường chưa tổ chức bữa sáng tại trường. Vì vậy, bên cạnh việc bố trí các tổ xử lý, phản ứng nhanh khi có tình huống mất an toàn, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh chủ động chuẩn bị bữa sáng an toàn cho trẻ.

Sau khi hoàn thành sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn số 569/SGDĐT-KHTC ngày 24/2/2026 hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là trẻ mầm non và học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tổ chức bếp ăn tập thể thành lập Ban Quản trị đời sống, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng thực đơn phù hợp với điều kiện nhà trường, nguồn thực phẩm tại địa phương và nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Mường Thanh kiểm tra thực phẩm và gia vị nấu ăn bán trú cho trẻ.

Để lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm chất lượng, các trường khảo sát giá thị trường, thu thập tối thiểu 3 báo giá, tổ chức họp thống nhất lựa chọn nhà cung ứng và lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan. Hợp đồng mua bán thực phẩm ký bằng văn bản, quy định rõ chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng, trách nhiệm của các bên và biện pháp xử lý khi xảy ra vi phạm. Trong quá trình tiếp nhận nguyên liệu, nhà trường kiểm tra chặt chẽ số lượng, chất lượng, thành phần thực phẩm; kiên quyết không đưa nguyên liệu kém chất lượng vào chế biến.

Cùng với kiểm soát đầu vào, quy trình chế biến và phục vụ bữa ăn thực hiện nghiêm túc thông qua kiểm thực 3 bước: Trước khi chế biến, trong quá trình chế biến và trước khi ăn. Khu vực bếp ăn, kho bảo quản, dụng cụ chế biến và nơi ăn uống bảo đảm vệ sinh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Nhân viên nấu ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe theo quy định và tuân thủ các yêu cầu về trang phục, vệ sinh cá nhân…

Trong quá trình chế biến, nhân viên nấu ăn nhà trường trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh.

Với những quy định cụ thể, việc tổ chức bếp ăn bán trú từng bước hướng tới nền nếp, minh bạch và an toàn hơn, để mỗi bữa ăn tại trường thực sự là bữa “cơm lành, canh ngọt”, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh trên hành trình học tập.