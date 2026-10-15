Tỷ giá USD ngày 15-10: Ngân hàng đồng loạt giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.642 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.924 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.350 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.710 – 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.710 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Ngân hàng UBS cho rằng, chiến lược mua đồng USD khi giá giảm vẫn phù hợp, trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) chưa có dấu hiệu suy yếu.

Theo chiến lược gia Shahab Jalinoos, thị trường tiền tệ nhóm G10 tương đối trầm lắng trong tuần này. Tuy nhiên, những rủi ro về năng lượng tại châu Âu, cùng chênh lệch lợi suất trái phiếu Pháp - Đức duy trì quanh 140 điểm cơ bản, tiếp tục gây sức ép lên đồng Euro. UBS nhận định tỷ giá EUR/USD vẫn là cơ hội để bán khi giá tăng, đồng thời dự báo đồng Euro có thể kiểm tra ngưỡng 1,1050 USD trong quý IV, với mục tiêu cuối năm 2026 ở mức 1,1200 USD.

Dù giá dầu diesel có dấu hiệu tiến gần mức ổn định, châu Âu vẫn đối mặt với rủi ro khi dự trữ khí đốt tự nhiên ở mức rất thấp và giá hợp đồng tương lai khí đốt tăng lên mức cao mới trong chu kỳ. Trong khi đó, sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ có thể khiến đồng USD bước vào giai đoạn tích lũy. Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến cũng có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt tiền tệ.

Đối với nhóm tiền tệ hàng hóa, UBS đánh giá đồng Đô la Australia, New Zealand và Canada đang trong giai đoạn tích lũy, với khả năng phục hồi sau những khoản lỗ trong tháng 9. Trong đó, đồng Đô la Canada là lựa chọn mua chiến thuật ưu tiên của ngân hàng này.

UBS cũng cho rằng việc Nhật Bản bán trái phiếu Pháp khó tạo động lực đáng kể cho đồng Yên tăng giá, do mức độ nắm giữ tài sản này đã giảm đáng kể.