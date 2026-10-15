Nhà máy lọc dầu Aramco tại Trung Quốc tiếp nhận lô hàng đầu tiên từ Ả Rập Xê-út

Nhà máy lọc dầu liên doanh mới nhất của Saudi Aramco tại Trung Quốc đã tiếp nhận lô dầu thô Ả Rập đầu tiên để chuẩn bị đưa cơ sở này vào vận hành, tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê-út cho biết trong tuyên bố gửi Bloomberg hôm thứ Tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố thời điểm chính thức bắt đầu hoạt động thương mại.

Đầu thập niên này, Ả Rập Xê-út và tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã triển khai chiến lược thành lập các liên doanh với đối tác Trung Quốc nhằm xây dựng các nhà máy lọc dầu sử dụng dầu thô Ả Rập làm nguyên liệu. Chiến lược này hướng tới bảo đảm đầu ra dài hạn cho dầu thô Saudi Arabia tại thị trường Trung Quốc.

Liên doanh Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) được thành lập vào tháng 5/2023. Theo cơ cấu sở hữu, Saudi Aramco nắm giữ 30% cổ phần, trong khi Tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sở hữu 51% và Tập đoàn Công nghiệp Panjin Xincheng nắm 19%.

HAPCO đã xây dựng một nhà máy lọc dầu có công suất chế biến 300.000 thùng dầu thô/ngày, cùng tổ hợp hóa dầu liền kề với công suất sản xuất hằng năm đạt 1,65 triệu tấn ethylene và 2 triệu tấn paraxylene.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Saudi Aramco sẽ cung cấp tối đa 210.000 thùng dầu thô/ngày làm nguyên liệu đầu vào cho dự án.

Năm 2023, nhà máy lọc dầu dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ đã có sự điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông gây gián đoạn hoạt động giao dầu thô của Ả Rập Xê-út trong 7 tháng rưỡi qua.

Nhà máy lọc dầu HAPCO tại thành phố Panjin, đông bắc Trung Quốc, hiện dự kiến bắt đầu hoạt động thương mại trong quý I/2027.

Sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, Ả Rập Xê-út đã tăng cường xuất khẩu dầu thô từ cảng Yanbu nhờ hệ thống đường ống dẫn dầu trên bộ Đông-Tây, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía đông đất nước đến cảng biển bên bờ Biển Đỏ.