Vietcombank miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuân

Ảnh minh họa: VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) ngày 14/10 công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tuân để nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi quyết định có hiệu lực, ông không còn giữ chức vụ tại ngân hàng và không còn là người nội bộ của Vietcombank. Ông Tuân được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật và quy định nội bộ. HĐQT giao thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan.

Trước đó, ngày 30/9, Vietcombank nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Văn Tuân, với thời điểm đề nghị nghỉ từ ngày 1/11/2026. Trong đơn, ông cho biết nguyện vọng xuất phát từ tình hình sức khỏe và điều kiện cá nhân sau thời gian cân nhắc.

Ông đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cho đến thời điểm nghỉ hưu, phối hợp bàn giao công việc, hồ sơ và các nhiệm vụ đang phụ trách để bảo đảm hoạt động ngân hàng được duy trì liên tục.

Ông Nguyễn Văn Tuân sinh ngày 16/9/1969, có trình độ đại học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ.

Trong quá trình công tác, ông từng có khoảng 7 năm giữ chức Phó Tổng giám đốc Vietcombank trước khi được điều động làm Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Xây dựng (CB) năm 2015, tham gia ổn định hoạt động của ngân hàng này.

Đến ngày 16/1/2025, sau khi CB được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank, ông Tuân được tiếp nhận và bổ nhiệm trở lại chức Phó Tổng giám đốc Vietcombank. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT Vietcombank, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV kiêm nhiệm tại CB.

Tại lễ nhận nhiệm vụ, ông Tuân cho biết sẽ tập trung vào công tác tập trung hóa, tối ưu hóa và tự động hóa hoạt động vận hành của Vietcombank.

Với quyết định miễn nhiệm trên, ban điều hành tại Vietcombank sẽ còn lại 9 thành viên gồm Tổng giám đốc Lê Quang Vinh và 8 phó tổng là bà Phùng Nguyễn Hải Yến, ông Đặng Hoài Đức, ông Nguyễn Việt Cường, ông Lê Hoàng Tùng, ông Hồ Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ông Bạch Thành Long và ông Nguyễn Văn Lập.

Về tình hình kinh doanh tại Vietcombank, 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 29.222 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Riêng quý 2, lợi nhuận đạt gần 17.420 tỷ đồng, tăng 58% YoY, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 35% YoY và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 38% YoY.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng này đạt gần 2,66 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 5% và tiền gửi khách hàng gần 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 3%. Tỷ lệ nợ xấu nhích từ 0,58% lên 0,61%, với tổng nợ xấu gần 10.737 tỷ đồng.