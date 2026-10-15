Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 9 tháng năm 2026 qua các con số

Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.