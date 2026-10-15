Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 9 tháng năm 2026 qua các con số
Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất, nhập khẩu 9 tháng ước đạt 399.638 tỷ đồng; ban hành 1.276 quyết định kiểm tra sau thông quan; phát hiện, bắt giữ và xử lý 17.068 vụ việc vi phạm… là những con số nổi bật trong 9 tháng năm 2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-tong-quan-buc-tranh-nganh-hai-quan-9-thang-nam-2026-qua-cac-con-so-205382.html