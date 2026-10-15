Thanh niên An Giang sức xây dựng quê hương

Đoàn viên, thanh niên xã Tân An hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: THỦY TIÊN

Qua các chiến dịch tháng ba biên giới, mùa hè xanh, xuân tình nguyện, đoàn viên, thanh niên mang tri thức và sức trẻ đến các xã biên giới, địa bàn có đông đồng bào Khmer, Chăm, Hoa. Những công trình cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, thắp sáng phum, sóc góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.

Nhiều bạn trẻ chủ động ứng dụng công nghệ, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát triển ý tưởng khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Tại xã Vĩnh Hòa, tinh thần xung kích được thể hiện qua nhiều hoạt động an sinh xã hội. Xã đoàn phối hợp với Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ U Minh Thượng và trạm y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các chương trình tình nguyện hè dành cho trẻ em nông thôn. Đoàn viên, thanh niên còn tham gia chiến dịch mùa hè số, hỗ trợ người dân sử dụng VNeID và xây dựng dữ liệu trên ứng dụng.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hòa Phan Thanh Toàn nói: “Tham gia các hoạt động là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo. Xã đoàn Vĩnh Hòa luôn cố gắng chọn những việc làm sát với nhu cầu thực tế của người dân địa phương, tránh hình thức, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực”.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hòa tham gia sửa chữa, dặm vá đường bị xuống cấp trên địa bàn xã. Ảnh: THỦY TIÊN

Thanh niên An Giang còn tích cực tham gia chuyển đổi số tại cơ sở. Các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được thành lập, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Vào những ngày cuối tuần, tại trụ sở một số ấp, hình ảnh đoàn viên tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính ngày càng quen thuộc. Sự hỗ trợ trực tiếp giúp người lớn tuổi làm quen với công nghệ, giảm bớt khó khăn khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phong Đỗ Minh Thế cho biết: “Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, tuổi trẻ Vĩnh Phong chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong từng phần việc. Việc hỗ trợ người dân không chỉ góp phần giảm tải cho bộ phận chuyên môn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện trong lòng người dân”.

Bên cạnh các phần việc vì cộng đồng, tổ chức Đoàn còn chú trọng tạo môi trường để thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển ý tưởng và tìm hướng làm kinh tế. Mô hình “Góc cà phê tuổi trẻ - kết nối học tập và sáng tạo” tại xã Vĩnh Bình là một cách làm như vậy. Mô hình dự kiến được tổ chức luân phiên ở các ấp, định kỳ 2 tuần/lần, tạo không gian gần gũi để đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, trao đổi ý tưởng khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu tiềm năng phát triển kinh tế tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã An Cư hướng dẫn tiểu thương tại chợ Ba Xoài đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: THỦY TIÊN

Theo anh Nguyễn Hoàng Khang, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Bình, mô hình hướng đến xây dựng không gian thân thiện, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trao đổi ý tưởng khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; những ý kiến thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết ngay tại buổi sinh hoạt, còn vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được phản ánh đến cấp trên. “Cách làm này góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, giúp thanh niên tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện”, anh Nguyễn Hoàng Khang nói.

Từ những phần việc gần gũi với đời sống đến các mô hình hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, tuổi trẻ An Giang phát huy tinh thần tình nguyện bằng những việc làm cụ thể. Hiệu quả của hoạt động Đoàn được thể hiện qua những thay đổi người dân có thể cảm nhận như đường quê an toàn hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, người có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo và thanh niên có thêm cơ hội học hỏi, phát triển kinh tế. Đó cũng là cách sức trẻ được phát huy, bằng trách nhiệm và những đóng góp thiết thực cho quê hương.