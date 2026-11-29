Không gian Hồ Văn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lựa chọn làm địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Sân khấu thực cảnh trên mặt nước Hồ Văn được dàn dựng công phu, khai thác hài hòa cảnh quan kiến trúc di sản với nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Chương trình gồm 4 chương, 11 tiết mục, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người Thăng Long - Hà Nội.

Nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống được kết hợp với các hình thức biểu diễn đương đại, tạo nên những sắc màu nghệ thuật đa dạng.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ sân khấu.

Không gian trình diễn thực cảnh góp phần tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị văn hóa dân tộc và sáng tạo nghệ thuật mới.

Âm nhạc điện ảnh Việt Nam và quốc tế được lựa chọn làm cầu nối giao lưu, mở ra cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Những giai điệu điện ảnh mang đến sắc thái mới cho chương trình, đồng thời tạo sự kết nối với tinh thần của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Chương trình để lại ấn tượng trong lòng khán giả trong nước và quốc tế.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.

Từ nền tảng văn hóa truyền thống, chương trình tiếp tục khắc họa hình ảnh Hà Nội năng động, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình khép lại bằng thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở, thân thiện và sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè quốc tế trong giao lưu, hợp tác và sáng tạo nghệ thuật.

Thông qua chương trình, hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo tiếp tục được giới thiệu tới đông đảo nghệ sĩ, đại biểu và công chúng trong nước, quốc tế.