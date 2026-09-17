Bắt khẩn cấp Võ Thị Ngân SN 1993

Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/9/2026 thông tin, đơn vị vừa khởi tố Võ Thị Ngân để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 19 tỷ đồng thông qua thủ đoạn huy động vốn, đầu tư bất động sản.

Theo điều tra, lấy danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về việc đầu tư, mua bán đất theo hình thức “lướt sóng”.

Đối tượng cam kết hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận trong thời gian ngắn để kêu gọi hơn 19 tỷ đồng từ nhiều người, sau đó sử dụng tiền vào việc trả nợ và các khoản chi tiêu cá nhân. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, tiến hành điều tra và làm rõ.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân - Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân kêu gọi một số người dân góp vốn để đầu tư, mua bán bất động sản.

Ở giai đoạn đầu, Ngân vẫn thanh toán đầy đủ tiền gốc và lợi nhuận theo đúng thỏa thuận, từ đó tạo được sự tin tưởng với những người tham gia. Sau khi việc kinh doanh thua lỗ và bị mất tiền do đầu tư trực tuyến, Ngân nảy sinh ý định tiếp tục huy động tiền từ người khác để trả các khoản nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện mục đích này, Ngân đưa ra thông tin rằng cần huy động vốn để đầu tư, mua bán đất theo hình thức “lướt sóng”. Đối tượng hứa hẹn chỉ trong 5-15 ngày sẽ bán được đất, sau đó hoàn lại tiền gốc cùng một khoản lợi nhuận, được gọi là “tiền chênh”.

Không chỉ đưa ra cam kết về mức sinh lời cao và thời gian thu hồi vốn nhanh, Ngân còn tạo dựng các giao dịch và tin nhắn giả nhằm tăng độ tin cậy, khiến những người góp vốn tiếp tục tin tưởng và giao tiền.

Sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Ngân không dùng số tiền này để đầu tư, mua bán bất động sản như cam kết mà chuyển cho người khác nhằm thanh toán các khoản nợ trước đó, đồng thời phục vụ chi tiêu cá nhân và tiếp tục lấy tiền của người sau để xoay vòng.

Theo kết quả xác minh, riêng từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt tổng cộng 19,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngân để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.