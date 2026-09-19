Vì sao bạn nhậu của hung thủ vụ án ở Đồng Nai không bị xử lý?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A (SN 2009) từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7/2026, P.A chủ động chia tay.

Khoảng 17h30 ngày 2/9, Đức Anh cùng Nguyễn Phi Trường, Trần Đức Duy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Tiến và Vũ Thị Út Mai đến nhà Trường tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai nhậu.

Trong lúc nhậu, Đức Anh khóc, nói với cả nhóm rằng do bị P.A chia tay nên nảy sinh ý định giết P.A để trả thù. Những người có mặt can ngăn, sau đó cả nhóm tiếp tục nhậu rồi giải tán.

Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh tự ý lên xe máy của Trần Đức Duy và nhờ Duy chở về nhà nhưng Duy không đồng ý.

Sau đó, Đức Anh lên xe máy của Nguyễn Minh Nhật, nói dối rằng muốn đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh để đòi khoản nợ 5 triệu đồng của một người bạn. Nhật đồng ý chở Đức Anh đi.

Khi đến gần nhà P.A, Đức Anh yêu cầu Nhật chạy xe quanh nhà khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách đột nhập vào bên trong nhằm giết P.A.

Phát hiện ông Đ.V.R, cha của P.A, đi làm về, Đức Anh nói với Nhật: “Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”.

Nhận thấy ý định của Đức Anh, Nhật can ngăn và chở Đức Anh về phòng trọ. Sau đó, Nhật về nhà.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: B.L)

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Minh Nhật bị Đức Anh nói dối về mục đích chuyến đi và tưởng rằng chỉ chở Đức Anh đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Khi phát hiện Đức Anh có ý định giết ông Đ.V.R, Nhật đã can ngăn, đưa Đức Anh về phòng trọ và không tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định Nhật không biết trước ý định gây án của Đức Anh. Đến khoảng 10h ngày 3/9, khi được công an mời lên làm việc, Nhật mới biết Đức Anh đã gây án.

Do đó, cơ quan điều tra xác định không có cơ sở để xử lý Nguyễn Minh Nhật.

Đối với Trần Đức Duy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Hoàng Tiến, Vũ Thị Út Mai và Nguyễn Phi Trường, cơ quan điều tra xác định những người này chỉ tham gia nhậu cùng Đức Anh tại nhà Trường vào tối 2/9.

Khi nghe Đức Anh nói về ý định giết P.A để trả thù, cả nhóm đã can ngăn. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, mọi người giải tán và về nhà ngủ.

Đến trưa 3/9, khi được công an mời lên làm việc, những người này mới biết Đức Anh đã thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định không có cơ sở để xử lý hình sự đối với Duy, Huy, Thiết, Tiến, Mai và Trường.

Hiện trường vụ thảm án ở Đồng Nai. (Ảnh: Công an cung cấp)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai), nghi phạm trong vụ án xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và một người bị thương nặng.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là chị H.T.M. (SN 1990), cháu N.T.H. (SN 2015) và cháu N.N.H. (SN 2025). Anh Q., chồng chị M., bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi, là con gái ông Đ.V.R (hàng xóm của gia đình chị M, anh Q.). Gần đây, cô gái nói lời chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định sát hại.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh tìm đến khu vực nhà bạn gái nhưng không vào được. Sau đó, Đức Anh tiếp tục tìm cách đột nhập vào nhà anh Q. và chị M., là căn nhà liền kề.

Tại đây, vụ việc xảy ra khiến chị M. cùng hai người con tử vong, anh Q. bị thương nặng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng hung khí tấn công vợ chồng anh Q. và hai cháu nhỏ.