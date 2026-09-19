Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đoàn liên ngành kiểm tra ATTP bánh trung thu tại một siêu thị

Theo Quyết định do Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên ký ban hành, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Tăng Hải Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các cơ quan: Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đặc biệt, hoạt động kiểm tra đợt này chú trọng vào các kênh bán hàng trên môi trường mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh trực tuyến khác.

Đoàn kiểm tra nhãn mác bánh trung thu

Thời kỳ kiểm tra được tính từ ngày 1/9/2025 đến thời điểm kiểm tra (hoặc xem xét trước thời kỳ này nếu cần thiết). Thời hạn làm việc của đoàn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh trung thu

Trong quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả và tham mưu các giải pháp cho cơ quan có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.