Cựu nhân viên ngân hàng giăng bẫy 'đáo hạn', chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 19/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (SN 1999, trú xã Tiên Phước) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, do từng công tác trong ngành ngân hàng, Duy quen biết bà V.T.T. Từ cuối năm 2023, đối tượng lấy lý do "đáo hạn ngân hàng cho khách" để nhiều lần mượn tiền bà T.

Nhờ việc hoàn trả đầy đủ, đúng hạn trong thời gian đầu, Duy nhanh chóng gầy dựng được lòng tin với nạn nhân. Tuy nhiên sau đó, đối tượng liên tục vay những khoản tiền lớn hơn nhưng không dùng để làm thủ tục đáo hạn mà đem trả nợ, chi trả tiền lãi và cho người khác vay lại.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tinh vi hơn, có thời điểm Duy mượn 1,4 tỷ đồng của người khác để trả cho bà T., rồi ngay hôm sau lại dùng chiêu bài "đáo hạn" để vay lại chính số tiền này nhằm xoay xở các khoản nợ trước.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026, Duy liên tục lặp lại thủ đoạn này để vắt kiệt nguồn tài chính của nạn nhân. Tính đến ngày 30/3/2026, số tiền Duy chiếm đoạt của bà T. đã lên tới gần 1,98 tỷ đồng và hoàn toàn không có khả năng khắc phục.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước các lời đề nghị vay tiền làm thủ tục "đáo hạn ngân hàng", kể cả từ người quen biết.

Tuyệt đối không chủ quan khi thấy đối tượng từng trả gốc và lãi sòng phẳng, đồng thời cần đặc biệt lưu ý dấu hiệu "vay - trả - vay lại" với quy mô tiền tăng dần.

Trước khi giao dịch tài sản lớn, người dân cần xác minh kỹ mục đích sử dụng, hoàn thiện đầy đủ giấy tờ pháp lý và kịp thời trình báo cơ quan công an ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Tin có thể bạn quan tâm: