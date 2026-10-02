Ăn quả lạ mắt, 14 học sinh nhập viện

Một vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng xảy ra tại một trường tư thục nổi tiếng ở quận Sĩ Lâm, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khi nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn nhầm quả cây trẩu trơn.

Vụ việc xảy ra vào trưa 1/10 tại một trường tư thục ở quận Sĩ Lâm, Đài Bắc. Theo truyền thông địa phương, nhà trường phát hiện một số học sinh có biểu hiện bất thường sau khi nghi ngờ ăn quả cây trẩu trơn vì tò mò.

Ban đầu, 6 nam sinh được ghi nhận không khỏe, trong đó một số em có biểu hiện nôn ói. Nhà trường lập tức gọi lực lượng cấp cứu 119. Cả 6 học sinh vẫn tỉnh táo khi được đưa đến Bệnh viện Shin Kong và Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc để kiểm tra và điều trị. Ngay sau đó, số học sinh xuất hiện triệu chứng khó chịu tiếp tục tăng. Tổng cộng 14 học sinh, gồm 13 nam và 1 nữ, đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Ảnh minh họa UA News.

Cây trẩu trơn khá phổ biến tại Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt có thể bắt gặp tại những khu vực trồng cây cảnh hoặc vào mùa hoa nở. Tuy nhiên, các bộ phận của cây đều có độc tính và hạt được xem là bộ phận có độc tính mạnh.

Quả trẩu trơn có kích thước khoảng 5-7 cm, hình dáng có thể khiến trẻ nhỏ liên tưởng đến quả óc chó hoặc quả bóng nhỏ. Chính đặc điểm này có thể khiến trẻ tò mò và ăn thử. Hạt cây có thể được sử dụng để ép lấy dầu trẩu, một loại dầu có giá trị trong công nghiệp, từng được dùng trong sản xuất sơn, chất phủ và vật liệu chống thấm. Tuy nhiên, quả và hạt cây trẩu trơn không phải thực phẩm và không được sử dụng để ăn.

Theo cảnh báo của cơ quan y tế địa phương, các triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện khoảng 45 phút đến 3 giờ sau khi ăn phải, tùy lượng ăn vào và từng trường hợp. Người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt và suy nhược.

Cần làm gì khi nghi ngờ trẻ ăn phải quả, hạt có độc?

Khi phát hiện trẻ có thể đã ăn phải quả hoặc hạt của cây không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, phụ huynh không nên chủ quan.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và xử trí phù hợp. Không nên tự ý áp dụng các biện pháp điều trị tại nhà hoặc chờ đến khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng.

Thông thường trẻ nhỏ thường có tâm lý tò mò, dễ nhặt quả, hạt hoặc lá cây để chơi và nếm thử. Vì vậy, người lớn cần hướng dẫn trẻ không tự ý ăn bất kỳ loại quả, hạt hay bộ phận nào của cây khi chưa biết rõ đó là cây gì và có an toàn hay không.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố học sinh ăn nhầm hạt cây trẩu trơn tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó vào tháng 11/2024, 4 học sinh lớp 6 tại một trường tiểu học ở phía Nam thành phố Đào Viên được cho là đã ăn nhầm hạt cây dầu lai. Sau đó, các em xuất hiện triệu chứng nôn ói và tiêu chảy, được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Sau khi được điều trị, trong đó có can thiệp làm sạch dạ dày theo chỉ định của bác sĩ, sức khỏe của cả 4 học sinh ổn định và không ghi nhận vấn đề nghiêm trọng.

Sự việc mới nhất là lời nhắc nhở về nguy cơ ngộ độc từ các loại quả, hạt có hình dáng giống thực phẩm nhưng thực tế không thể ăn được. Với trẻ em, việc nhận biết và tránh xa những loại cây này càng cần được người lớn hướng dẫn thường xuyên.

Trúc Chi (t/h)