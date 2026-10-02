Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Theo đó, bệnh nhân là anh R.T (SN 1979, thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai). Anh R.T khởi phát bệnh vào ngày 7-9 với các triệu chứng lâm sàng: sốt, rét run, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực. Trước đó, bệnh nhân có rửa bồn nước để hứng nước mưa và bị thương ở mô ngón cái tay trái.

Ngày 11-9, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Thiện. Sau 7 ngày điều trị, người nhà xin chuyển tuyến để tiếp tục điều trị. Chiều 14-9, bệnh nhân lên sốt cao, co giật, mất ý thức nên được chuyển đến Bệnh viện Quân Y 211. Đến ngày 17-9, người nhà chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột), bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán: Dị vật trong phế quản/Theo dõi động kinh/Viêm phổi không xác định. Bệnh nhân được nội soi gắp dị vật phế quản, kháng sinh, giảm đau, kháng viêm, dịch truyền, thuốc chống động kinh.

Qua thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định, ngày 23-9 cho kết quả bệnh nhân dương tính với Burkholderia pseudomallei. Bệnh viện thông báo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để phối hợp điều tra xử lý.

Ngày 24-9, bệnh nhân được chuyển về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Qua điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện ngày 1-10. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 24-9, bệnh nhân được chuyển về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, còn đau nửa đầu phải và đau nhiều các khớp, hai khớp gối sưng nóng đỏ; không co giật, không yếu liệt, sinh hiệu ổn định. Sau khi điều trị, bệnh nhân được xuất viện ngày 1-10. Được biết, bệnh nhân làm nông, trong vòng 3 tháng trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân thường xuyên làm rẫy và lưu trú qua đêm tại lán trại khu vực vườn điều (chân đèo Chư Sê, cách nhà khoảng 4 km).

Quá trình lao động thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước mưa bùn lầy nhưng không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động (ủng, găng tay cao su). Qua điều tra, rà soát trong gia đình và khu vực lân cận, chưa ghi nhận trường hợp nào khác có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, người chăm sóc trực tiếp (vợ bệnh nhân) hiện có sức khỏe bình thường, chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Hiện chưa ghi nhận ca bệnh thứ hai trong gia đình cũng như tại thôn Plei Ơi. Ngành Y tế phối hợp với địa phương tiến hành các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại khu vực bệnh nhân làm việc và sinh sống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng bệnh Whitmore.