Lần đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thay khớp gối bằng robot

Người đàn ông 68 tuổi thoái hóa khớp gối hai bên nhiều năm. Trước đó, người bệnh từng điều trị bảo tồn bằng nhiều phương pháp như tiêm khớp, vật lý trị liệu... nhưng tình trạng không thuyên giảm, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt hằng ngày.

Ngày 2/10, ông được thay khớp gối bằng robot tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là lần đầu bệnh viện thực hiện ca thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot. Sau mổ, bệnh nhân ổn định sức khỏe và đang được theo dõi hậu phẫu.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chuyên gia về thay khớp gối, trực tiếp thực hiện ca mổ. Theo ông, công nghệ này có ưu điểm như lập trình chính xác cấu trúc giải phẫu, khôi phục chức năng sinh lý gần như bình thường, giảm đau, giúp người bệnh tập vận động sớm và rút ngắn thời gian nằm viện.

Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng được cho mọi trường hợp, đặc biệt những ca bệnh có biến dạng nặng, đến viện muộn hoặc tổn thương do di chứng cũ phức tạp. Với các trường hợp này, bác sĩ Khánh khẳng định robot không thể thay thế được phẫu thuật viên.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Ảnh: Võ Thu

Tại Hội nghị Chấn thương Chỉnh hình toàn quốc với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ trong chấn thương chỉnh hình” diễn ra ngày 2/10, các chuyên gia cho biết với sự phát triển của công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot cần có thời gian “huấn luyện” để ngày càng hỗ trợ tốt hơn cho thầy thuốc.

"Bác sĩ phẫu thuật vẫn đóng vai trò chủ chốt trong đánh giá tổn thương và làm chủ công nghệ, thay vì 'chạy theo' hay phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc", PGS Khánh nhấn mạnh.

Robot thay khớp gối xuất hiện lần đầu trên thế giới cách đây hơn 10 năm. Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E và một cơ sở y tế tư nhân đã công bố thực hiện kỹ thuật này. Thị trường robot phẫu thuật khớp gối đa dạng, PGS Khánh kỳ vọng Việt Nam có thể tự nghiên cứu, sản xuất các dòng robot phù hợp với thể trạng và điều kiện kinh tế trong nước.

Dấu hiệu thoái hóa khớp gối dễ nhận biết

Thoái hóa khớp là bệnh lý của toàn bộ khớp, trong đó thoái hóa khớp gối thường gặp, ảnh hưởng đến khả năng vận động và sinh hoạt. TS.BS Nguyễn Văn Học, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), cho biết triệu chứng thường gặp gồm đau khi đi lại, lên xuống cầu thang, ngồi xổm; cứng khớp buổi sáng dưới 30 phút, lạo xạo khi vận động và hạn chế vận động... Trường hợp nặng có thể đau cả ban đêm.

Tùy giai đoạn bệnh, tuổi và nhu cầu hoạt động, điều trị có thể gồm vật lý trị liệu, giảm tải cho khớp, dùng thuốc, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu, liệu pháp tế bào gốc hoặc phẫu thuật. Thay khớp gối được chỉ định cho trường hợp thoái hóa độ 3 hoặc 4, bệnh nhân đau nhiều.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2019 toàn cầu có 528 triệu người sống chung với thoái hóa khớp, trong đó nhóm trên 55 tuổi chiếm 73%. Tại Việt Nam, tình trạng già hóa dân số cùng tỷ lệ béo phì và chấn thương gia tăng khiến bệnh ngày càng phổ biến.

Bệnh thoái hóa khớp gối thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu. Nhiều người do tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc tự ý sử dụng các phương pháp dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc đã khiến bệnh tiến triển nặng, gây biến dạng khớp và làm giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau khớp kéo dài, cứng khớp, hạn chế vận động, người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.