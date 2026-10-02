Đau khớp háng ở người cao tuổi: Đừng nhầm lẫn với đau mỏi tuổi già!

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Bắc Thăng Long), hệ thống xương khớp suy yếu do quá trình lão hóa khiến người cao tuổi dễ gặp tổn thương nặng chỉ sau một cú ngã nhẹ hoặc cử động bất thường. Tình trạng này gây ra những cơn đau đớn dữ dội, khó di chuyển, thậm chí khiến người bệnh mất khả năng đi lại.

Nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, coi đây là hiện tượng đau mỏi tuổi già thông thường nên tự điều trị tại nhà. Việc chậm trễ thăm khám khiến tổn thương không được xử trí kịp thời, đồng thời làm tăng nguy cơ phát sinh các biến chứng nặng do nằm bất động lâu ngày như loét tì đè và suy giảm vĩnh viễn khả năng vận động.

Đau khớp háng ở người cao tuổi. Ảnh minh họa

Do đau khớp háng xuất phát từ nhiều nguyên nhân (thoái hóa, viêm khớp, chấn thương), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng đau kéo dài, đau tăng khi vận động hoặc đau sau té ngã để xác định chính xác mức độ tổn thương.

Đánh giá về phương pháp can thiệp, các chuyên gia y tế nhấn mạnh tình trạng gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi cần được điều trị y khoa sớm để phục hồi khả năng vận động. Tùy theo sức khỏe tổng thể và mức độ chấn thương, bác sĩ sẽ cân nhắc áp dụng các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật bắt vít đường mổ nhỏ giúp bảo tồn chỏm xương đùi, hoặc chỉ định thay khớp háng bán phần/toàn phần giúp người bệnh sớm đi lại bình thường.

Đặc biệt với người có tiền sử loãng xương, việc chủ động phòng ngừa té ngã, duy trì chế độ vận động phù hợp và kiểm tra sức khỏe xương khớp định kỳ là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương, nâng cao chất lượng cuộc sống và tránh biến chứng tàn phế.