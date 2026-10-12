Israel ra mắt hệ thống radar tầm cao cơ động với khả năng quét 360 độ

Hệ thống radar chiến thuật POINT@AIR. (Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhật báo Israel Hayom ngày 11/10 đưa tin Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) sẽ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống POINT@AIR mới trong tuần tới tại triển lãm quốc phòng của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) ở Washington, D.C.

Hệ thống radar chiến thuật POINT@AIR được gắn trên một khinh khí cầu nhỏ và được thiết kế để cung cấp khả năng phát hiện trên một nền tảng nhỏ gọn, cơ động và linh hoạt. Dựa trên dòng radar ELM-2083 hiện hành, hệ thống mới tích hợp công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động (AESA).

POINT@AIR mang lại khả năng phát hiện tầm xa, theo dõi liên tục và phạm vi giám sát 360 độ. Radar của nó có thể phát hiện và theo dõi nhiều loại mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất, ưu tiên chúng theo yêu cầu tác chiến và thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

POINT@AIR cũng có thể được tích hợp với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát, giúp lực lượng sử dụng xây dựng một bức tranh toàn diện, thống nhất về môi trường tác chiến.

POINT@AIR được thiết kế đặc biệt để hoạt động liên tục và triển khai nhanh chóng tại hiện trường, không cần phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng cố định. Tính năng quét điện tử theo cả phương ngang và phương dọc, kết hợp với khả năng xoay cơ học, cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ.

Việc triển khai radar ở tầm cao cũng giúp mở rộng tầm quan sát vượt ra ngoài các đặc điểm địa hình và chướng ngại vật trên mặt đất, cho phép phát hiện sớm hơn các mối đe dọa bay thấp.

Ngoài ra, thiết kế nhỏ gọn, di động của hệ thống còn cho phép dễ dàng di chuyển và định vị lại khi yêu cầu nhiệm vụ thay đổi, đồng thời vẫn duy trì khả năng phát hiện và theo dõi liên tục để hỗ trợ các lực lượng hoạt động trên chiến trường.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành IAI Guy Bar Lev cho biết khả năng quan sát và hiểu rõ chiến trường là nền tảng của mọi hệ thống phòng thủ hiệu quả. Theo ông, bức tranh tác chiến càng liên tục và toàn diện thì lực lượng sử dụng càng có thể hiểu rõ hơn các diễn biến trên mặt đất, dự đoán các mối đe dọa và hoạt động một cách tự tin.

Cũng theo ông Bar Lev, IAI đang tiếp tục phát triển các nền tảng thế hệ tiếp theo, qua đó cung cấp cho khách hàng khả năng nhận thức tình huống rộng hơn, tính linh hoạt tác chiến cao hơn và có thêm thời gian để phản ứng./.