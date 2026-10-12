Apple sắp ra thiết bị hoàn toàn mới, kết hợp màn hình, loa và Siri AI

Sau nhiều năm đứng khá dè dặt trong thị trường nhà thông minh, Apple có thể chuẩn bị cho bước đi lớn nhất của mình vào ngày 13.10.

Tâm điểm được chờ đợi là một thiết bị hoàn toàn mới, kết hợp màn hình cảm ứng, loa, camera và Siri AI, nhằm trở thành trung tâm điều khiển cho cả gia đình.

Hình minh họa

HomeView có thể là sản phẩm hoàn toàn mới trong hệ sinh thái Apple

Apple đã phát đi thông điệp “Welcome home” cho hoạt động giới thiệu sản phẩm ngày 13.10 tại New York, cho thấy trọng tâm lần này sẽ nằm ở nhóm thiết bị dành cho gia đình.

Sản phẩm được quan tâm nhất là một trung tâm nhà thông minh có màn hình, hiện được nhiều nguồn tin gọi là HomeView.

Tên gọi này chưa được Apple xác nhận chính thức tính đến sáng 12.10, nhưng một hồ sơ nhãn hiệu HomeView được phát hiện cùng thời điểm với các dấu hiệu liên quan tới homeOS. Những thông tin mới nhất trước sự kiện cho rằng đây sẽ là tên thương mại của thiết bị.

Nếu các báo cáo chính xác, HomeView sẽ không đơn giản là một chiếc HomePod được gắn thêm màn hình.

Thiết bị được xây dựng như trung tâm điều khiển của hệ sinh thái nhà thông minh Apple, nơi người dùng có thể xem lịch, kiểm tra camera, điều khiển đèn, khóa cửa, phát nhạc, gọi FaceTime và trò chuyện với Siri.

Màn hình được cho là có kích thước khoảng 6 inch và hình vuông, nhỏ hơn đáng kể so với iPad nhưng đủ lớn để hiển thị thông tin nhanh trong bếp, phòng ngủ hoặc phòng khách.

Apple được cho là chuẩn bị hai phiên bản. Một mẫu đặt trên bàn kết hợp màn hình với chân đế loa bằng kim loại. Thiết kế được mô tả gợi nhớ tới iMac G4 với màn hình dường như “nổi” phía trên phần đế.

Phiên bản thứ hai có thể gắn trực tiếp lên tường thông qua một đế vuông phẳng, phù hợp với hành lang, bếp hoặc khu vực điều khiển nhà thông minh cố định.

Cách chia hai phiên bản cho thấy Apple muốn HomeView xuất hiện ở nhiều vị trí trong cùng một căn nhà thay vì chỉ là thiết bị đặt ở phòng khách.

Một gia đình có thể đặt một thiết bị trong bếp để xem lịch và công thức nấu ăn, một thiết bị trong phòng ngủ để điều khiển đèn và rèm, hoặc gắn một máy gần cửa ra vào để theo dõi camera và khóa cửa.

Bên trong HomeView dự kiến là chip A18, nền tảng đủ mạnh cho Apple Intelligence và những chức năng Siri thế hệ mới.

Điều này rất quan trọng bởi HomeView dường như được thiết kế xoay quanh giọng nói nhiều hơn cảm ứng.

Màn hình vẫn hỗ trợ chạm, nhưng cách tương tác chính được kỳ vọng là người dùng nói trực tiếp với Siri.

Thay vì mở từng ứng dụng, một người có thể nói: “Tắt toàn bộ đèn tầng dưới”, “Ai đang đứng trước cửa?”, “Hôm nay con tôi có lịch học gì?” hoặc “Phát danh sách nhạc buổi sáng”.

Nếu Siri AI hoạt động như kỳ vọng, trợ lý có thể hiểu những câu nói tự nhiên hơn thay vì bắt người dùng nhớ đúng từng câu lệnh.

Thiết bị cũng được cho là hỗ trợ khả năng nhận biết thành viên trong gia đình để hiển thị thông tin phù hợp với từng người.

Ví dụ, khi một người tới gần HomeView, hệ thống có thể ưu tiên lịch, lời nhắc hoặc nội dung của người đó.

Khi một thành viên khác xuất hiện, giao diện có thể chuyển sang dữ liệu cá nhân tương ứng.

Apple nhiều khả năng sẽ tận dụng sâu hệ sinh thái hiện có như Apple Home, Calendar, Reminders, Notes, Music, Podcasts, Photos và FaceTime.

Các ứng dụng Apple cơ bản được dự báo cài sẵn, nhưng HomeView có thể chưa có App Store riêng ở thời điểm đầu.

Nếu điều này chính xác, Apple không muốn biến HomeView thành một chiếc iPad thu nhỏ.

Thiết bị được định vị giống một appliance - sản phẩm có chức năng rõ ràng, luôn đặt trong nhà và được sử dụng nhanh bằng giọng nói hoặc vài thao tác chạm.

Đây cũng là hướng mà Amazon từng theo đuổi với Echo Show và Google với Nest Hub.

Khác biệt của Apple sẽ nằm ở việc HomeView kết nối với iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod và hệ thống Apple Intelligence đã có sẵn.

Siri AI có thể quyết định HomeView thành công hay thất bại

Phần cứng mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nếu HomeView thực sự được giới thiệu ngày 13.10, Siri AI gần như chắc chắn sẽ là yếu tố Apple muốn nhấn mạnh nhất.

Thị trường màn hình nhà thông minh không phải nơi Apple đi đầu.Amazon đã có Echo Show trong nhiều năm. Google cũng sở hữu dòng Nest Hub và hệ sinh thái Google Home khá trưởng thành.

Do đó, một thiết bị chỉ có màn hình, loa và khả năng bật tắt bóng đèn sẽ khó tạo khác biệt đủ lớn.

Apple cần một trải nghiệm AI tốt hơn. Siri truyền thống thường bị phàn nàn vì yêu cầu người dùng phải nói theo cấu trúc nhất định và gặp khó với những câu hỏi nối tiếp hoặc ngữ cảnh phức tạp.

Thế hệ Siri AI mới được kỳ vọng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, hiểu nội dung trên màn hình và kết hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng để thực hiện công việc.

Trong môi trường gia đình, điều này có thể tạo ra những kịch bản khá khác chatbot thông thường.

Người dùng có thể nói: “Khi con về nhà thì bật đèn phòng khách và nhắc tôi gọi điện cho giáo viên”.

Hoặc: “Nếu trời mưa trước 7 giờ sáng, nhắc cả nhà mang ô”.

Một câu khác có thể là: “Tóm tắt lịch của cả gia đình trong ngày mai và cho biết có cuộc hẹn nào trùng nhau không”.

Đây là những yêu cầu chỉ thực sự hữu ích khi AI có quyền truy cập tới lịch, vị trí thiết bị, hệ thống nhà thông minh và hồ sơ của từng thành viên.

Apple có lợi thế đáng kể ở điểm này vì nhiều dữ liệu cá nhân đã nằm trong hệ sinh thái của hãng. Tuy nhiên, lợi thế đó cũng biến quyền riêng tư thành bài toán lớn.

Một thiết bị đặt giữa phòng khách hoặc nhà bếp có thể nghe giọng nói của nhiều người, hiển thị thông tin cá nhân và truy cập camera, lịch, tin nhắn hoặc các thiết bị an ninh trong nhà.

Apple sẽ phải thuyết phục người dùng rằng HomeView biết đủ nhiều để hữu ích nhưng không thu thập quá nhiều dữ liệu.

Khả năng xử lý một phần AI ngay trên thiết bị nhờ chip A18 có thể trở thành điểm Apple sử dụng để giải quyết lo ngại này.

Một số tác vụ có thể được xử lý cục bộ thay vì gửi toàn bộ dữ liệu lên máy chủ.

Với những yêu cầu cần model mạnh hơn, Apple có thể kết hợp xử lý trên thiết bị và cloud tương tự cách Apple Intelligence đang hoạt động trên những sản phẩm khác.

Một chi tiết khác đáng chú ý là HomeView được cho là điều chỉnh giao diện dựa trên khoảng cách của người dùng.

Khi đứng xa, màn hình có thể hiển thị đồng hồ, thời tiết hoặc thông tin lớn dễ nhìn.

Khi người dùng tiến gần, giao diện chuyển sang các nút điều khiển, widget và thông tin chi tiết hơn.

Đây là kiểu tương tác phù hợp hơn với thiết bị gia đình so với giao diện iPad truyền thống.

Người dùng không phải lúc nào cũng ngồi ngay trước HomeView. Có lúc họ chỉ nhìn lướt từ đầu bếp bên kia căn phòng.

Âm thanh cũng được quan tâm. Phiên bản HomeView đặt bàn được cho là có chất lượng âm thanh tốt hơn HomePod mini, giúp thiết bị đồng thời đóng vai trò loa thông minh.

Nếu mức chất lượng đủ tốt, một HomeView có thể thay cả màn hình trung tâm và loa trong một số phòng.

Điều này dẫn tới câu hỏi về giá. Tuy nhiên Apple chưa công bố giá HomeView. Các nguồn trước sự kiện mới chỉ đưa ra dự đoán và vì vậy chưa nên coi bất kỳ con số nào là chính thức.

Tuy nhiên, nếu Apple muốn người dùng đặt nhiều HomeView trong một căn nhà, mức giá sẽ phải đủ thấp để việc mua thiết bị thứ hai hoặc thứ ba trở nên hợp lý.

Đây chính là điểm Amazon và Google từng có lợi thế nhờ những thiết bị nhà thông minh giá tương đối thấp.

Apple đang muốn giành lại trung tâm của ngôi nhà

HomeView có ý nghĩa lớn hơn một sản phẩm mới. Trong hệ sinh thái Apple hiện nay, iPhone là thiết bị cá nhân trung tâm. Apple Watch nằm trên cổ tay, AirPods trong tai, Mac và iPad phục vụ công việc, còn Apple TV và HomePod đảm nhận một phần trải nghiệm tại nhà.

Nhưng Apple vẫn thiếu một thiết bị luôn hiện diện ở vị trí cố định để mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. HomeView có thể lấp khoảng trống đó.

Nếu iPhone biết rất nhiều về một cá nhân, HomeView có thể trở thành thiết bị biết bối cảnh của cả căn nhà.

Nó có thể biết ai đang ở nhà, camera nào đang hoạt động, cửa nào đã khóa, đèn nào đang bật và lịch của các thành viên có gì tiếp theo.

Chính dữ liệu bối cảnh đó có thể làm Siri AI hữu ích hơn. Ví dụ, thay vì người dùng phải nói “bật đèn phòng khách”, HomeView có thể hiểu câu “ở đây tối quá” nếu thiết bị biết người đang nói đứng ở phòng khách.

Hoặc thay vì hỏi “camera cửa trước đang thấy gì?”, người dùng chỉ cần nói “ai vừa tới?”.

Đây là loại trải nghiệm mà các công ty công nghệ đã hứa hẹn từ lâu nhưng chưa hệ thống nào thực hiện hoàn toàn thuyết phục.

Apple bước vào thị trường muộn, nhưng hãng có lợi thế từ hệ sinh thái thiết bị và người dùng đã sẵn sàng.

HomeView còn có thể đóng vai trò thúc đẩy Matter, chuẩn nhà thông minh chung mà Apple, Google, Amazon và nhiều hãng khác cùng hỗ trợ.

Nếu thiết bị tương thích rộng với bóng đèn, khóa cửa, camera và cảm biến Matter, người dùng sẽ không nhất thiết phải mua mọi phụ kiện do Apple sản xuất.

Apple cũng được cho là đang phát triển camera an ninh và những cảm biến gia đình riêng trong tương lai.

Điều đó cho thấy HomeView có thể chỉ là bước đầu của một chiến lược phần cứng nhà thông minh lớn hơn.

Cùng ngày 13.10, Apple còn được kỳ vọng làm mới HomePod mini và Apple TV.

Hai thiết bị này nhiều khả năng không thay đổi mạnh về thiết kế nhưng được nâng chip để hỗ trợ Siri AI và kết nối tốt hơn với hệ sinh thái gia đình mới.

Nếu ba sản phẩm xuất hiện cùng lúc, thông điệp của Apple sẽ khá rõ: AI không chỉ nằm trên iPhone hay Mac mà sẽ trở thành lớp điều khiển của cả ngôi nhà.

Theo các thông tin mới nhất trước sự kiện, HomeView có thể chưa giao hàng ngay sau ngày giới thiệu.

Thiết bị được cho là bắt đầu tới tay người dùng vào khoảng giữa tháng 11, trong khi Apple TV và HomePod mini mới có thể bán sớm hơn.

Apple cũng chưa công bố khả năng HomeView được phân phối tại Việt Nam ngay trong đợt đầu.

Do đó, người dùng trong nước muốn mua thiết bị có thể phải chờ thêm thông tin về thị trường, ngôn ngữ Siri hỗ trợ và các dịch vụ AI khả dụng theo khu vực.

Những yếu tố này đặc biệt quan trọng với một sản phẩm phụ thuộc nhiều vào giọng nói.

Một HomeView sử dụng Siri AI rất tốt bằng tiếng Anh nhưng hạn chế tiếng Việt sẽ mang lại trải nghiệm khác đáng kể với người dùng trong nước.

Sự kiện ngày 13.10 vì vậy đáng chú ý không chỉ vì Apple có thể giới thiệu một loại phần cứng mới sau nhiều năm.

Điều thực sự cần theo dõi là liệu Apple có tìm được cách biến AI thành thứ hữu ích trong đời sống gia đình hay không.

Chatbot đã đưa AI lên màn hình máy tính và smartphone. HomeView có thể là phép thử xem người dùng có muốn một AI luôn hiện diện ngay giữa phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ hay không.

Nếu câu trả lời là có, đây có thể là khởi đầu cho một mặt trận phần cứng lớn tiếp theo của Apple sau iPhone, Watch và Vision.