Mua lược điện đừng chỉ nhìn giá: Lưu ý 5 chi tiết này để tránh gây hư tổn cho tóc

Chọn lược điện dựa trên tình trạng và chất tóc

Đây là yếu tố đầu tiên cần cân nhắc. Mỗi loại tóc có đặc điểm khác nhau nên nhu cầu về nhiệt độ cũng không giống nhau.

Nếu tóc mỏng, yếu hoặc đã qua các quá trình xử lý hóa chất như nhuộm, uốn, tẩy, nên ưu tiên những sản phẩm có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và sử dụng ở mức thấp. Với tóc bình thường, có thể lựa chọn thiết bị có dải nhiệt trung bình. Trong khi đó, tóc dày, cứng hoặc xoăn tự nhiên thường cần mức nhiệt cao hơn để đạt hiệu quả tạo kiểu.

Việc chọn lược điện theo chất tóc giúp người dùng không phải sử dụng nhiệt quá cao chỉ để đạt được độ vào nếp mong muốn.

Ưu tiên sản phẩm có thể điều chỉnh nhiệt độ

Khả năng điều chỉnh nhiệt là một trong những tiêu chí quan trọng khi mua lược điện. Một thiết bị chỉ có một mức nhiệt cố định có thể gây bất tiện nếu sử dụng cho nhiều tình trạng tóc khác nhau.

Thông thường, mái tóc mỏng, yếu hoặc đã qua xử lý hóa chất có thể sử dụng ở khoảng 120 - 160°C; tóc bình thường ở mức 160 - 180°C; còn tóc dày, cứng hoặc xoăn có thể cần khoảng 180 - 200°C.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng nhiệt càng cao thì hiệu quả càng tốt. Nguyên tắc phù hợp hơn là sử dụng mức nhiệt thấp nhất nhưng vẫn đủ để tóc vào nếp, đồng thời hạn chế chải đi chải lại nhiều lần trên cùng một vùng tóc.

Bạn nên ưu tiên loại lược điện có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt

Kiểm tra chất lượng răng lược và khả năng phân bổ nhiệt

Phần răng lược là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với tóc nên cũng cần được quan tâm khi lựa chọn. Răng lược cần có thiết kế phù hợp, chất lượng tốt và không gây cảm giác kéo, giật tóc trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên những sản phẩm sử dụng chất liệu có khả năng phân bổ nhiệt tương đối đồng đều, chẳng hạn bề mặt gốm hoặc các vật liệu được thiết kế để truyền nhiệt ổn định. Điều này giúp hạn chế tình trạng một số khu vực quá nóng trong khi những khu vực khác chưa đủ nhiệt, từ đó hỗ trợ quá trình tạo kiểu thuận tiện hơn.

Đừng bỏ qua các tính năng an toàn

Lược điện là thiết bị sử dụng nhiệt nên yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Khi mua, người dùng nên kiểm tra xem sản phẩm có các tính năng như tự động ngắt khi quá nhiệt, tự tắt sau một khoảng thời gian không sử dụng hay không.

Ngoài ra, phần răng lược cách nhiệt, tay cầm có khả năng chống nóng và thiết kế chống trượt cũng là những điểm đáng lưu ý. Những tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng thường xuyên, giúp hạn chế nguy cơ bỏng hoặc các sự cố do thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao.

Ưu tiên thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng

Không nên chỉ dựa vào kiểu dáng hoặc mức giá để quyết định mua lược điện. Một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu đáng tin cậy và chính sách bảo hành cụ thể sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Trước khi mua, có thể đọc thêm đánh giá từ những người đã sử dụng sản phẩm để tham khảo về độ bền, khả năng làm nóng, mức độ dễ sử dụng cũng như hiệu quả thực tế. Tuy nhiên, nên xem xét nhiều đánh giá thay vì chỉ dựa vào một vài nhận xét riêng lẻ.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng cũng quyết định loại lược điện phù hợp. Nếu thường xuyên mang theo khi đi làm hoặc du lịch, những sản phẩm nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ sẽ thuận tiện hơn. Ngược lại, nếu chủ yếu sử dụng tại nhà, có thể ưu tiên thiết bị có nhiều mức nhiệt và các tính năng hỗ trợ tạo kiểu.