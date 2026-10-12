Sân bay Gia Bình tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng cùng các hệ thống công nghệ phục vụ vận hành đang được triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hướng tới mục tiêu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Bên cạnh yêu cầu về tiến độ xây dựng, dự án còn đặt nền móng cho định hướng phát triển trung tâm hàng không, logistics và dịch vụ trong dài hạn.

Đến cuối tháng 8/2026, tháp kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần kết cấu chính ở độ cao thiết kế 127 m. Nhà ga VIP, đường băng và các hạng mục trọng điểm khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Công tác xây dựng được triển khai song song với mua sắm thiết bị, phát triển hệ thống công nghệ và chuẩn bị nhân lực vận hành.

Theo thông tin từ dự án, công tác tuyển dụng nhân sự cho các vị trí vận hành đã hoàn thành gần 90%, cùng các chương trình đào tạo và chứng chỉ chuyên môn. Mục tiêu là hoàn tất tuyển dụng vào cuối năm 2026, đáp ứng yêu cầu về vận hành, công nghệ, an ninh mạng và phục vụ hành khách.

Cùng với hạ tầng vật lý, các hệ thống phần mềm phục vụ nhà ga VIP cũng đang được phát triển. Trong đó, Amanda là hệ thống quản lý, điều hành sân bay, cung cấp thông tin chuyến bay và hoạt động vận hành theo thời gian thực, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, điều phối. Các ứng dụng dành cho nhân viên, hệ thống giám sát, kiểm soát ra vào và bảo đảm an ninh mạng được định hướng triển khai đồng bộ.

Những hạng mục này nhằm chuẩn bị năng lực vận hành cho sự kiện APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng công nghệ để mở rộng hoạt động khi sân bay phát triển.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch đạt cấp 4F, với công suất dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Định hướng phát triển hàng hóa có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh Bắc Ninh là địa bàn sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lớn. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt khoảng 182 tỷ USD, trong đó điện tử, máy tính và sản phẩm quang học là những ngành chủ lực. Khả năng kết nối hàng không thuận lợi có thể hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sân bay có thể trở thành hạt nhân phát triển các hoạt động logistics, thương mại, dịch vụ và công nghiệp giá trị cao.

Tại Bắc Ninh, định hướng xây dựng khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình được đặt trong mục tiêu kết nối sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Mạng lưới kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm công nghiệp phía Bắc cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển cho khu vực.

Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise định hướng mô hình “Trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới 2.0”, trong đó sân bay là hạt nhân kết nối hệ sinh thái hàng không, logistics, thương mại, công nghệ và dịch vụ. Doanh nghiệp cũng định hướng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để phát triển hoạt động vận hành sân bay, vận tải hàng hóa và các dịch vụ liên quan.

Về dài hạn, hiệu quả của Gia Bình không chỉ được đánh giá qua quy mô nhà ga hay công suất đường băng, mà còn ở khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất, thu hút doanh nghiệp logistics, phát triển dịch vụ và hình thành chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao.

APEC 2027 là cột mốc quan trọng để các hạng mục hạ tầng, công nghệ và nhân lực của sân bay từng bước đi vào thực tế. Xa hơn, việc kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hàng không, năng lực vận hành và hệ sinh thái kinh tế được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho Bắc Ninh và khu vực phía Bắc.