Infographic Trước 31-12, những tài khoản kinh doanh và chứng khoán nào phải liên kết VNeID?
Tài khoản chứng khoán, tài khoản người bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết cùng nhiều tài khoản giao dịch điện tử khác phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn đến ngày 30-6-2027.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/truoc-31-12-nhung-tai-khoan-kinh-doanh-va-chung-khoan-nao-phai-lien-ket-vneid-post601788.html