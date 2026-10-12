Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Rèn bản lĩnh, nâng cao khả năng hiệp đồng

Màn đêm vừa buông xuống, trận địa phòng không tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình Hiệp) đã rộn lên những khẩu lệnh dứt khoát. Đúng 18 giờ, các khẩu pháo 37 mm, 57 mm lần lượt được đưa vào vị trí, chuẩn bị cho nội dung huấn luyện bắn mục tiêu bay thấp ban đêm của Lữ đoàn 573.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thực hành huấn luyện pháo phòng không ban đêm, rèn khả năng quan sát, thao tác và hiệp đồng trên trận địa. Ảnh: H.P

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đơn vị tập trung huấn luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế, mỗi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng quan sát nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong khẩu đội.

Trung sĩ Vi Thanh Truyền - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 3 (Tiểu đoàn 1) cho biết: “Huấn luyện ban đêm khó hơn ban ngày do tầm nhìn hạn chế, mục tiêu xuất hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, mỗi thành viên phải tập trung cao độ, thuần thục động tác và hiệp đồng chặt chẽ để không mất mục tiêu”.

Trên trận địa, mỗi pháo thủ đảm nhiệm một vị trí, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm khẩu đội vận hành thống nhất. Dù thời tiết nắng nóng xen mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao, tập trung rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống.

Hạ sĩ Rơ Lan Chiến - Pháo thủ 2, Khẩu đội 4, pháo phòng không 37 mm - chia sẻ: “Tôi cố gắng luyện tập thuần thục, khắc phục hạn chế, phối hợp tốt với đồng đội để cùng khẩu đội hoàn thành tốt nhiệm vụ tại hội thao”.

Để tạo khí thế thi đua, Tiểu đoàn Hỗn hợp phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng - Luyện giỏi, rèn nghiêm - Tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu - An toàn tuyệt đối”.

Thiếu tá Trương Astrea - Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp - cho biết: Đơn vị tập trung xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng cơ động chính xác và chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Đơn vị tăng cường huấn luyện cả ngày lẫn đêm, cán bộ bám thao trường, kịp thời uốn nắn từng động tác, từng nội dung hiệp đồng, quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại hội thao” - Thiếu tá Trương Astrea nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thực hành thao tác trên pháo phòng không, nâng cao khả năng hiệp đồng và làm chủ vũ khí, trang bị. Ảnh: H.P

Vững tay pháo, thắt chặt tình quân dân

Không khí huấn luyện khẩn trương cũng diễn ra tại thao trường Lữ đoàn 572 ở xã Bình Hiệp. Cán bộ, chiến sĩ tập trung luyện tập cơ động, chiếm lĩnh trận địa, thao tác trên pháo và hiệp đồng khẩu đội, chuẩn bị tham gia diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2.

Trên thao trường, từng khẩu lệnh vang lên dứt khoát, các pháo thủ nhanh chóng vào vị trí, phối hợp theo từng tình huống giả định. Mỗi động tác từ quan sát, bắt mục tiêu đến thao tác kỹ thuật đều được thực hiện nhiều lần nhằm bảo đảm chính xác, thuần thục và an toàn.

Trung sĩ Lê Thái Sơn - Khẩu đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 - cho biết: “Trong huấn luyện, điều quan trọng nhất là sự phối hợp giữa các thành viên trong khẩu đội. Mỗi người phải nắm chắc vị trí, nhiệm vụ của mình, thao tác nhanh nhưng chính xác thì khi bước vào bắn đạn thật mới bảo đảm hiệp đồng tốt”.

Cán bộ các cấp trong Lữ đoàn thường xuyên bám thao trường, trực tiếp kiểm tra, sửa từng động tác và kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế. Các tình huống cũng được tổ chức sát yêu cầu thực tế, giúp bộ đội nâng cao khả năng xử trí và làm chủ vũ khí, trang bị.

Thượng tá Trịnh Văn Thủy - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 572 - cho hay đơn vị xác định diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2 là nhiệm vụ quan trọng nên tập trung huấn luyện chặt chẽ, chú trọng khả năng hiệp đồng quân binh chủng.

“Yêu cầu đặt ra là từng cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, hiệp đồng chặt chẽ và tuyệt đối chấp hành kỷ luật thao trường. Đơn vị phấn đấu huấn luyện đến đâu chắc đến đó, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đạt kết quả cao” - Thượng tá Trịnh Văn Thủy nhấn mạnh.

Lữ đoàn 572 vừa đẩy mạnh huấn luyện, vừa làm tốt công tác dân vận. Ảnh: Hồ Thắng

Không chỉ tập trung cho thao trường, Lữ đoàn 572 còn duy trì tốt công tác dân vận, tăng cường gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 25 suất quà (500 nghìn đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, người già neo đơn và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.