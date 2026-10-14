'Muốn làm tốt công tác Hội, phải thật sự gần gũi với hội viên, phụ nữ'

Chị Nguyễn Thụy Nhã Trúc (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, trong buổi trao thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Theo chị Nguyễn Thụy Nhã Trúc, công việc của cán bộ Hội đòi hỏi sự tận tâm, kiên trì và linh hoạt, bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn có rất nhiều hoạt động phong trào, công tác vận động, nắm bắt tình hình cơ sở và hỗ trợ hội viên.

"Chính tình cảm của chị em, sự đồng hành của cán bộ Hội và gia đình là nguồn động viên giúp tôi tiếp tục cố gắng. Tôi tin rằng, khi mình làm việc bằng trách nhiệm và tình yêu thương, đồng thời biết chăm sóc bản thân và gia đình, mình sẽ có thêm sức mạnh để đi đường dài với công tác Hội", Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hoa, Tây Ninh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thụy Nhã Trúc là 1 trong số 32 cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2. Nhân dịp này, trao đổi với phóng viên, chị Nhã Trúc đã chia sẻ về hành trình gắn bó, trưởng thành và đóng góp tích cực vào hoạt động Hội nói chung, sự tiến bộ, phát triển địa phương nói riêng.

+ Cơ duyên khiến chị gắn bó với công tác Hội và hành trình này đối với chị như thế nào?

Đối với tôi, cơ duyên gắn bó với công tác Hội xuất phát từ mong muốn được làm những việc có ích cho cộng đồng, được gần gũi, chia sẻ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nhã Trúc (bên phải) tích cực đồng hành và tham gia các hoạt động tại Ngày hội Khởi nghiệp của phụ nữ địa phương

Trong quá trình công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hoa, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, nhiều câu chuyện và những tấm gương phụ nữ giàu nghị lực. Có những chị vừa chăm lo gia đình, vừa vất vả mưu sinh; có những phụ nữ đơn thân phải gánh vác nhiều trách nhiệm; cũng có những chị em còn thiếu việc làm và kỹ năng để phát triển kinh tế.

Càng đi cơ sở, càng lắng nghe tâm tư của chị em, tôi càng nhận ra rằng công tác Hội không chỉ là tổ chức phong trào hay triển khai các nhiệm vụ được giao, mà quan trọng hơn là phải hiểu phụ nữ cần gì, đang gặp khó khăn gì và Hội có thể làm gì để giúp họ thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.

Cùng người dân tham gia xây dựng mô hình "Khu dân cư đoàn kết" tại địa phương

Có những việc nhìn qua rất nhỏ, như một phần quà, một tấm thẻ bảo hiểm y tế, một lời động viên hay một lần đến thăm hỏi đúng lúc, nhưng đối với người đang gặp khó khăn, đó có thể là nguồn động lực rất lớn.

Tôi luôn tâm niệm rằng, làm công tác Hội phải xuất phát từ cái tâm, lấy sự hài lòng và những chuyển biến tích cực trong cuộc sống của phụ nữ làm thước đo hiệu quả công việc.

Nếu được chia sẻ một điều tâm đắc nhất trong hành trình làm công tác Hội, tôi muốn nói rằng: phần thưởng quý giá nhất đối với người cán bộ Hội không chỉ nằm ở những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà còn là niềm tin của hội viên, phụ nữ và những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Đó cũng là điều giúp tôi luôn giữ được nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với công tác Hội. Tôi tự nhủ bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng luôn là người cán bộ Hội gần gũi, tận tâm, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

+ Hiện nay, những vấn đề gì liên quan đến phụ nữ trên địa bàn mà Hội đang tập trung giải quyết, hỗ trợ?

Điều khiến tôi trăn trở nhất hiện nay là vẫn còn những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm ổn định; kiến thức kỹ năng chuyển đổi số còn hạn chế; một số chị em phải chịu áp lực lớn trong việc vừa phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái và vun đắp gia đình. Bên cạnh đó, vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong những gia đình khó khăn, cũng luôn là điều tôi quan tâm.

Tôi cho rằng, hỗ trợ phụ nữ không thể chỉ dừng lại ở việc trao tặng những phần quà trước mắt, mà cần hướng đến những giải pháp lâu dài, giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng, cơ hội việc làm và khả năng tự chủ trong cuộc sống.

Năm 2023, chị Nhã Trúc (thứ 2 từ phải qua) được trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

Từ suy nghĩ đó, trong quá trình công tác, tôi luôn quan tâm đổi mới cách làm theo hướng gần gũi với cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của hội viên làm trọng tâm. Trước hết, cần thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn để kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới, tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo cho trẻ em.

+ Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã triển khai các hoạt động an sinh rất thiết thực hướng đến phụ nữ, trẻ em. Chị có thể chia sẻ thêm về những hoạt động này?

Công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nội dung mà tôi dành nhiều tâm huyết. Tôi quan niệm rằng, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Hội mà còn là tình cảm, sự sẻ chia giữa con người với con người.

Trong thời gian qua, Hội LHPN phường Long Hoa đã quan tâm vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này tập trung vào việc hỗ trợ vốn không lãi suất, trao quà là nhu yếu phẩm, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, chương trình "Mẹ đỡ đầu" và thăm hỏi phụ nữ, trẻ em khuyết tật, những trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi dịp Tết nguyên đán hàng năm, Hội tổ chức chương trình "Phiên chợ Tết - gắn kết yêu thương", Hội đã phối hợp trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế và hơn 2.000 phần quà, với tổng trị giá 1 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ các hộ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và những người mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật nhân dịp kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên và mong muốn tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Điều tôi trân trọng nhất trong những hoạt động này là sự đồng hành của các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái và sự chung tay của cộng đồng. Mỗi khi vận động được nguồn lực, tôi luôn suy nghĩ làm sao để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh và mang lại ý nghĩa thiết thực nhất.

+ Theo chị, phong trào phụ nữ và công tác Hội trên địa bàn đã có những chuyển biến thế nào? Và điều gì mang lại những thay đổi đó?

Theo tôi, phong trào phụ nữ và công tác Hội tại địa phương đang từng bước chuyển biến theo hướng thiết thực, gần gũi hơn với nhu cầu của hội viên. Phụ nữ ngày càng quan tâm đến việc phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng số. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều chị em chủ động tham gia các phong trào, mạnh dạn chia sẻ ý kiến, đóng góp công sức và cùng Hội thực hiện các hoạt động tại khu phố.

Tôi cho rằng, niềm tin của hội viên, phụ nữ đối với tổ chức Hội được xây dựng từ chính những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Khi chị em gặp khó khăn, Hội có mặt; khi chị em cần được chia sẻ, Hội lắng nghe; khi chị em cần hỗ trợ, Hội cố gắng tìm giải pháp phù hợp. Chính sự gần gũi, chân thành và tinh thần trách nhiệm đã giúp tổ chức Hội ngày càng gắn bó với hội viên, phụ nữ.

Chị Nhã Trúc (bìa phải) trong buổi Trao nguồn vốn không lãi suất, đồng hành cùng phụ nữ yếu thế trên con đường tự chủ kinh tế

Để có được những chuyển biến đó, theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là sự đổi mới trong phương thức hoạt động, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và sự đồng lòng, hưởng ứng của hội viên, phụ nữ. Chúng tôi luôn xác định rằng, hoạt động Hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ nữ, lấy sự tiến bộ, hạnh phúc và những thay đổi tích cực trong cuộc sống của chị em làm thước đo hiệu quả.

+ Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Chị Nguyễn Thụy Nhã Trúc là 1 trong số 32 cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2. Đây là phần thưởng dành cho những cán bộ Hội có thành tích xuất sắc, có đóng góp nổi bật cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Chị Nguyễn Thụy Nhã Trúc, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ. "Đối với tôi, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 năm 2026 là niềm vinh dự, tự hào rất lớn, đồng thời cũng là nguồn động viên để bản thân tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Tôi xem Giải thưởng là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, gần gũi với cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng phụ nữ. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực để phong trào chạm tới từng hội viên, từng gia đình".