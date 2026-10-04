Thống kê trận đấu Canada 2-0 Peru: J. Shaffelburg tỏa sáng, Canada giành trọn 3 điểm

Nhiều năm qua, thể thao Hà Nội luôn giữ vững vị thế số một trên bản đồ thể thao cả nước, đóng góp lực lượng nòng cốt cho các đoàn thể thao Việt Nam tại mỗi kỳ đại hội. Thế nhưng, thể thao Thủ đô đang hướng tới một thước đo mới phản ánh đúng vị thế và tầm vóc của mình đó chính là đấu trường ASIAD và Olympic.