Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Pakistan

Các thành viên đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện. (Ảnh: VFF)

Do vừa thi đấu với Thái Lan tối 29/9, Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ vận động nhẹ, thư giãn cơ bắp và thực hiện những bài tập hồi phục.

Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Gia Hưng trong trận đấu tới. Sáng 30/9, cầu thủ này nhận tin mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển đã động viên, chia sẻ, đồng thời tạo điều kiện để Gia Hưng trở về bên gia đình ngay trong ngày.

Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay. Anh gặp chấn thương sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận gặp Thái Lan.

Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik trong trận gặp Pakistan.

Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ với truyền thông về lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm rưỡi. Cầu thủ của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cho biết anh cảm thấy vinh dự khi tiếp tục được trao cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

“Biết tin được lên đội tuyển, tôi xác định trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”, Minh Khoa chia sẻ.

Nói về thất bại 0-2 trước Thái Lan, Minh Khoa cho rằng toàn đội đã nỗ lực nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Tiền vệ này đồng thời gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển.

“Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các cổ động viên sẽ luôn ở bên đội tuyển”, Minh Khoa nói.

Chiều 30/9, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ rời Bandung để di chuyển về Jakarta, nơi diễn ra trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan ngày 2/10, với mục tiêu hướng tới một kết quả tích cực ở lượt trận cuối vòng bảng.