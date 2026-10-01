Đội CEO F3 FC vô địch giải Giải bóng đá thiện nguyện tranh cúp CEO F3

Đội CEO F3 FC xuất sắc giành chức vô địch giải đấu sau khi đánh bại CEO F3 - Friend. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu diễn ra từ ngày 28 - 30/9, quy tụ 60 vận động viên là các CEO, doanh nhân trên địa bàn thành phố, tranh tài trong màu áo 4 đội bóng gồm CEO F3 FC, CEO F3 Football FC, CEO F3 - Friend và CEO F3 - Family.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đội CEO F3 FC xuất sắc giành chức vô địch hạng A, trong khi đội CEO F3 Football FC lên ngôi vô địch hạng B. Ở các vị trí á quân, đội CEO F3 Family giành giải nhì hạng A và đội CEO F3 Friend giành giải nhì hạng B.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức vận động, quyên góp hơn 70 triệu đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố.